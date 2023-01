12.01.2023 h 17:59 commenti

Scuole superiori in cerca di spazi: a rischio i laboratori finanziati con il Pnrr

Entro febbraio i presidi devono presentare i progetti per ottenere i fondi: "Ci hanno dato i soldi per attrezzarli, ma ci mancano le aule". Più laboratori spesso equivale a meno classi e viceversa

Entro febbraio le scuole dovranno presentare i progetti per i finanziamenti del Pnrr destinati alla dispersione scolastica, alle aule 4.0 e ai laboratori, ma i presidi delle scuole superiori sono a fare i conti con gli spazi: più laboratori spesso equivale a meno aule e viceversa.

Inoltre le iscrizioni per le classi prime sono aperte e fino alla fine del prossimo mese non sarà possibile quantificare con precisione il numero delle prime classi per ogni istituto.

Marconi. L'istituto lavora su due edifici, la sede storica e il Marconcino, ma non sono più sufficienti sia nella prospettiva del costante aumento degli studenti, molti anche in corso d'anno, sia per la realizzazione di nuovi laboratori. “Mi trovo in una situazione paradossale- spiega il dirigente Paolo Cipriani – per cui con la consegna, il prossimo anno della nuova palestra, avrò difficoltà nella gestione delle aule: per ora ho organizzato l'attività fisica su turni di quattro ore ogni 15 giorni, visto che i ragazzi si devono spostare in via Roma. Così facendo si liberano per un'intera mattina aule e laboratori su cui far girare gli studenti. Con la nuova struttura, che si trova dietro la scuola, questo non sarà più possibile, per questo ho chiesto al presidente della Provincia un incontro per trovare una soluzione"

Il dirigente scolastico ha stimato che , se le iscrizioni non cresceranno il prossimo anno, almeno 7 aule , anche perchè verrà riaperto il laboratorio di saldatura, chiuso da oltre 2 anni. " “E’ stato un incontro che mi ha permesso di assumere consapevolezza della realtà dell’istituto- ha spiegato il presidente della Provincia Simone Calamai - grazie ad una visita diretta dell’intero edificio, toccando con mano esigenze e priorità. Un primo punto della situazione, con l’obiettivo di lavorare insieme nello sviluppo di questa e di tutte le altre scuole della Provincia. L’occasione è stata anche propizia per ispezionare i lavori realizzati durante la pausa natalizia che hanno consentito l’apertura di un locale adibito ad ospitare una nuova macchina a controllo numerico".

Livi Brunelleschi. Per le due scuole la carenza di aule è cronica, ma ora il consiglio d'istituto deve affrontare il problema dei laboratori, due per l'artistico e altrettanti per lo scientifico. "Quello che mi preoccupa - spiega la dirigente scolastica Maria Grazia Ciambellotti - è il mantenimento delle attrezzature: ora abbiamo una sorta di doping dei finanziamenti ma poi serviranno fondi per il mantenimento e l'aggiornamento e le scuole hanno pochi fondi. Esiste anche un problema contabile: non possiamo sbagliare i preventivi altrimenti il costo viene addebitato alla scuola".

Gramsci Keynes. Istituto che è stato recentemente cablato e dotato di nuove attrezzature, che in qualche modo si sovrappongono a quelle previste dal Pnrr per le Aule4.0. "Siamo più sforniti per quanto riguarda la parte degli arredi - spiega Stefano Pollini - ma abbiamo un forte vincolo che prevede il 60% delle spese dovute all'innovazione tecnologica, e il 20% solo per gli arredi le percentuali devono essere rispettate per avere i finanziamenti e quindi ora stiamo cercando di trovare il modo di utilizzare i finanziamenti".

Dagomari. I fondi del Pnrr per l'istituto di via di Reggiana hanno decisamente una tempistica sbagliata: a settembre inizieranno i lavori antisismici dell'edificio e quindi non è possibile iniziare un altro cantiere in contemporanea. "A questo si aggiunge - precisa la dirigente scolastica Claudia Del Pace - che avremo in dotazione l'ex Stella d'Italia, ma non in modo definitivo, perciò in quella sede non sono previsti laboratori innovativi".

Rodari Cicognini. Secondo il preside Mario Di Carlo prima di pensare ai laboratori bisognerebbe risolvere problemi strutturali dei due edifici: in via Baldanzi in alcune aule sistematicamente piove all' interno, mente al polo di San paolo il problema si pone nella corte interna. "In teoria - precisa - ho gli spazi a disposizione, ma non sono fruibili. Inoltre bisogna programmare in un arco temporale più lungo, per capire le reali necessità della scuola e infine, bisogna anticipare il 10% dell' importo, per cui anche in questo caso dobbiamo stare attentissimo a fare i conti".

Convitto Cicognini. Con i fondi del Piano Nazione di Ripresa e Resilienza nell'edificio storico di piazza del Collegio si unirà l'innovazione con la storia: "Abbiamo dei vincoli stringenti ovviamente per quanto riguarda i lavoratori in muratura - spiega il dirigente Tiziano Nincheri - quindi utilizzeremo soprattutto i fondi dedicati all' aula 4.o dando in comodato gratuito agli studenti computer e tablet e anche agli insegnanti che potranno fare lezione non solo in modo tradizionale. In quest'ottica cambieremo anche gli arredi scolastici per dare più libertà di movimento evitando la lezione frontale".

Buzzi. I laboratori per l'istituto di viale della Repubblica sono la priorità, e proprio per non sacrificare nessuno le iscrizioni al primo anno saranno limitate secondo alcuni parametri tra cui la residenza nella provincia di Prato e in seconda battuta nei Comuni confinanti. "La nostra scelta - spiega il preside Alessandro Marinelli - è dettata dalla correttezza: gli spazi sono questi e quindi le iscrizioni vanno tarate in questo senso".

San Niccolò. Come scuola paritaria non usufruisce dei fondi del Pnrr, ma intanto i lavori per la realizzazione della nuova ala che vede il recupero dell' edificio occupato un tempo dalle educande, procede. "Credo che non sia giusto escludere le paritarie dai finanziamenti - spiega la preside Mariella Carlotti - in modo particolare la nostra scuola oltre ad investire sull'educazione mantiene anche un patrimonio storico".

