Scuole superiori, il boom di iscrizioni ripropone il problema degli spazi. Il più richiesto resta il Buzzi

All'istituto tecnico di viale della Repubblica potrebbe essere riorganizzato l'indirizzo in chimica tintoria, anche con un ciclo di studi di quattro anni. Al via i lavori di ampiamento al Dagomari dove, 62 alunni cinesi che hanno compiuto i 16 anni sono stati cancellati dai registri scolastici per troppe assenze

Continua il trend positivo di iscrizioni alle scuole superiori, per il prossimo anno in quasi tutte le scuole si registra un incremento di iscrizioni, ma i dirigenti scolastici tornano a chiedere più aule alla Provincia. A giorni inizieranno i lavori di ampliamento degli spazi al Dagomari, ancora nessuna proposta per la nuova sede del liceo artistico Brunelleschi. Per quanto riguarda l’offerta formativa al Buzzi si sta lavorando per ripristinare la specializzazione in chimica tintoria, soppressa nel 2010.

Buzzi I nuovi iscritti sono 471, venti in più rispetto allo scorso anno. A preoccupare il dirigente scolastico, per quanto riguarda gli spazi, sono le 21 seconde, rimaste invariate rispetto allo scorso anno visto il divieto di bocciare. Per quanto riguarda la scelta d'indirizzo chimica e moda continuano a fare la parte del leone, seguite da meccanica, informatica ed elettronica. “Stiamo lavorando – spiega il dirigente Alessandro Marinelli – anche a riaprire la specializzazione in chimica tintoria o con un indirizzo di quattro anni o all'interno del triennio. Nel primo caso serve l’autorizzazione del Ministero, nel secondo basterebbe aumentare l’organico potenziato che oggi è di soli 12 insegnanti”. Intanto sono pronte le nuove aule del laboratorio d’informatica.

Datini. Crescono di 50 alunni gli iscritti ad agraria, stabili quelli dell'alberghiero (240) anche se le iscrizioni non sono ancora concluse, visto che molti genitori preferiscono presentare la domanda a mano piuttosto che sulla piattaforma del Miur.

Marconi . Da 130 a 160 nuovi iscritti con preferenza soprattutto per l'indirizzo ingegneristico e meccanico. “Restiamo in linea con lo scorso anno – spiega il dirigente scolastico Paolo Cipriani - ma sono aumentati di 70 gli alunni delle prime e delle seconde attuali per il cambio da altre scuole. Un problema che sta diventando difficile da gestire soprattutto per chi viene dal liceo. ”.

Gramsci Keynes. Numeri stabili con un leggero calo nell'indirizzo turistico su 300 nuove iscrizioni 80 sono al liceo. 50 al Cat e 70 al turismo. Resta il problema degli spazi escono 12 quinte e entrano 14 prime, quindi servono almeno due classi.

Livi/Brunelleschi. Al liceo artistico le iscrizioni sono in linea con quelle dello scorso anno 180 contro 174, però sono in crescita le iscrizioni al liceo Livi per un totale di 300 nuovi alunni: 231 al linguistico e 124 allo scientifico. Le prime al Brunelleschi saranno 9 mentre le quinte in uscita 5, quindi si ripropone il problema di almeno 4 aule in meno. In via Marini invece usciranno 6 quinte (una sola dello scientifico) e entreranno 14 prime ( nove al linguistico) quindi il saldo in negativo per quanto riguarda gli spazi è di almeno 8 aule. “Se da una parte sono molto contenta dei numeri sempre positivi degli iscritti- spiega la dirigente scolastica Maria Grazia Ciambellotti – dall’altra mi preoccupa il problema degli spazi, abbiamo due indirizzi quello biomedico e di cinese che non hanno ancora completato il primo ciclo di studio, quindi anche per quest’anno ho meno studenti che faranno la maturità. Inoltre sono due indirizzi specifici e unici nel territorio, non c’è nessuna alternativa”.

Dagomari. Numeri in leggero calo rispetto allo scorso anno, sono 325 i nuovi studenti rispetto ai 347 dell’anno passato. Le prime nell’indirizzo sociale sono 5 la quelle all’indirizzo tecnico, il saldo fra chi comincia a frequentare e chi ha terminato il ciclo di studi è di 104, quindi ancora una volta si devono trovare nuove aule. “Inizieranno a giorni i lavori di ampliamento della scuola – spiega la dirigente scolastica Gabriella Fabbri - e questo insieme al leggero calo di studenti potrebbe aiutarci ad accogliere tutti, anche chi viene da fuori provincia. Inoltre sono stati cancellati 62 studenti cinesi che hanno superato l’età dell’obbligo scolastico e da settembre non si sono presentati a scuola”.

Rodari Cicogni. Sono 339 i nuovi iscritti, con un aumento di 50 unità a scienze sociali che raggiunge i 160 studenti, 75 hanno scelto il liceo classico, 77 l’economico e 27 il musicale. Anche qui rimane in sospeso il problema degli spazi. “Lo scorso anno – spiega il preside Mario di Carlo – tutti i ragazzi sono stati promossi e quindi le classi sono rimaste invariate, attendiamo nuove istruzioni dal Ministero su come comportarci per l’anno in corso”.

Liceo Copernico. I dati non sono ancora stati elaborati ma secondo il preside Stefano Ceccarelli probabilmente il prossimo anno ci sarà una classe in meno per il liceo scientifico e una per il linguistico. “Non avremo problemi di spazio – spiega – dovremmo riuscire a recuperare quelli comuni utilizzati come aule. Per quanto riguarda le due classi in meno questo ci permetterà di non creare situazioni di sovraffollamento come è successo lo scorso anno”

San Niccolò. Sarà formata una sola classe di 17 alunni, dove al massimo il 30% degli studenti è di origine straniera. In media più della metà sono studenti provenienti dalla media dello stesso conservatorio.

Convitto Cicognini. Entrano 140 nuovi alunni di cui 108 allo scientifico che al suo interno propone quattro indirizzi. Mentre gli studenti che si diplomeranno saranno solo 27





