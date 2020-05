21.05.2020 h 15:09 commenti

Scuole ospitate nei musei, il sindaco Biffoni lancia l'idea per far ripartire subito le lezioni

La proposta è stata lanciata stamani in occasione della riapertura del Centro Pecci. Per il primo cittadino "è assurdo che si pensi solo ai centri estivi"

Utilizzare gli spazi museali per le scuole in modo che possano riaprire il prima possibile in sicurezza. A lanciare la proposta è il sindaco di Prato Matteo Biffoni oggi, 21 maggio, in occasione del primo giorno di riapertura al pubblico del Centro Pecci.

Al primo cittadino pratese non va proprio giù il fatto che le scuole non siano state riaperte neanche in questa Fase 2 e che si parli solo di centri estivi. I modi per garantire la ripresa fisica delle lezioni in totale sicurezza ci sono e uno di questi guarda proprio all'utilizzo delle strutture museali più grandi: "E' necessario far riaprire le scuole. - afferma Biffoni - Vada per gli alunni più piccolini, ma almeno alle medie e alle superiori deve essere data la possibilità di ricominciare. Se il problema è ingolfare spazi troppo piccoli, perché non usare aree all'aperto, impianti sportivi e luoghi come questo per qualche ora, per pochi giorni. Non è la scuola che abbiamo conosciuto finora ma diamo a questi ragazzi dei punti di riferimento e delle possibilità".

Un'idea, la sua, che trova ampia condivisione da parte dell'assessore regionale alla cultura Monica Barni, presente alla riapertura del Pecci: "Sono d'accordo con Biffoni. Tra l'altro penso che allestire delle aule nei musei avvicinerebbe le nuove generazioni a questi spazi, ne incentiverebbe la futura partecipazione alla vita culturale". Il presidente della Fondazioni per le arti contemporanee in Toscana, Lorenzo Bini Smaghi ha subito dato la disponibilità degli spazi del Centro Pecci per aiutare la ripresa delle lezioni: "Credo che la chiusura sia stata drammatica in termini di impatto per i ragazzi. Vedo nella scuola un modo per ridurre le differenze sociali che esistono tra alunni. Tutti questi mesi di chiusura possono vanificare il lavoro fatto in questo senso. Le nostre porte sono aperte".

Nei prossimi giorni capiremo se la proposta del sindaco Biffoni sarà accolta dal governo. Intanto il Centro Pecci va avanti con la sua programmazione che vede la proroga di The Missing Planet con la nuova video installazione Interregnum di Adrian Paci (un montaggio di sequenze di funerali di dittatori comunisti di diverse nazionalità ed epoche), le dieci bandiere d’artista realizzate per Centro Pecci Extra, il progetto Kene/Spazio e la mostra dedicata a Ren Hang, la prima in Italia dedicata all’acclamato fotografo e poeta cinese tragicamente scomparso a neppure trenta anni, composta da una selezione di scatti provenienti da collezioni internazionali. L'inaugurazione sarà il 4 giugno. E' l'unica mostra a pagamento ma con biglietto ridotto. L’orario di apertura sarà dalle 12 alle 20, dal giovedì alla domenica.

Dopo 10 settimane di chiusura, gli spazi sono stati sanificati e riorganizzati secondo le indicazioni delle autorità, con tutti i presidi di protezione personale necessari, mentre le caratteristiche dell’edificio, con più di 8.000 mq di spazi e grandi sale, renderanno semplice il distanziamento fisico e la gestione contingentata del flusso di visitatori che comunque non potranno essere più di 60 contemporaneamente.



Presente alla riapertura del Pecci anche la consigliera regionale del Pd, Ilaria Bugetti: "E' un bel segnale per tutta Prato e i pratesi. Il Pecci è infatti un luogo sicuro, libero e aperto, di cultura e socialità, e i suoi spazi adesso ancora di più possono essere vissuti e sentiti dai pratesi come "casa". Penso alle esigenze dei ragazzi, delle famiglie, delle scuole, dei centri estivi e non solo. Da questo difficile momento possiamo trarre qualcosa di positivo e cogliere l'occasione per rinsaldare quel legame profondo che c'è tra il Centro Pecci e il nostro territorio, inteso come area provinciale, affinché sempre più persone possano avvicinarsi all'arte e scoprire (o riscoprire) un luogo prezioso, che rappresenta un "mondo", con il quale magari non erano mai entrate in contatto. È proprio vivendolo che tutti potranno amare il Pecci e farlo conoscere anche fuori, aiutando la nostra città a ripartire anche dalla cultura, perché è il nostro museo. In questo momento difficile per la nostra comunità, il Centro Pecci c'è: mi auguro che tutti noi possiamo, anche in futuro, ricambiare il suo abbraccio». Quanto questi mesi di chiusura abbiano pesato sui conti è presto per saperlo. La prossima settimana si terrà il cda della Fondazione per l'approvazione del consuntivo 2019 e la variazione del bilancio 2020 che ovviamente terrà conto dei cambiamenti intercorsi in queste settimane, compresa la riduzione dei contributi da parte dei privati. Bini Smaghi garantisce "che l'obiettivo è arrivare al pareggio".

La riapertura è anche l’occasione per presentare nelle sale del museo Extra Flags, le dieci bandiere d’artista realizzate per Centro Pecci Extra, il progetto che, con contenuti digitali e nuove produzioni, ha tenuto viva la programmazione del museo durante i mesi di lockdown. Realizzate da Marinella Senatore, Nico Vascellari, Marzia Migliora, Eva Marisaldi, Flavio Favelli, Marcello Maloberti, Elisabetta Benassi, Massimo Bartolini, Elena Mazzi e Andreco, queste bandiere si sono avvicendate con cadenza settimanale sul pennone davanti al museo, segno di resistenza e di speranza inviato nel mondo reale, nei giorni in cui sembrava che l’orizzonte digitale fosse l’unico praticabile. Le bandiere saranno il punto di partenza di un laboratorio dedicato ai più giovani, che avrà luogo nelle due sale espositive che sono state trasformate in aule didattiche, per accogliere da subito e in sicurezza i bambini e le loro famiglie.

E chissà che non sia il preludio alla trasformazione del Pecci in una sede temporanea per la scuola proprio come sperato dal sindaco Matteo Biffoni.

E.B.