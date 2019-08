05.08.2019 h 08:45 commenti

Scuole di Ceraio e Montepiano, si accelera sui lavori: approvate le varianti

Dal Miur stanziamento di 134mila euro per i progetti, l'investimento complessivo ammonta a due milioni e mezzo. A ottobre il bando di gara per la realizzazione delle due nuove scuole a Vernio

Si accelera sulle procedure per la costruzione delle due nuove scuole di Vernio: la materna di Ceraio e l’elementare di Montepiano. “Nell’ultima seduta del consiglio comunale abbiamo adottato le varianti al regolamento urbanistico che prevedono la realizzazione dei due immobili e la variazione di bilancio per l’arrivo di 134 mila euro dal ministero dell’Istruzione, destinati alla progettazione esecutiva e impiantistica che si aggiungono ai fondi stanziati per la costruzione”, annuncia il sindaco Giovanni Morganti.

Le due nuove scuole saranno finanziate, sulla base della graduatoria seguita dalla Regione, con le risorse del Fondo protezione civile del ministero per l’Istruzione. A disposizione ci sono circa 2 milioni e 276 mila euro: 1 milione e 300 mila euro per la scuola dell’infanzia di Ceraio, che sorgerà nei pressi dell’Istituto Pertini, e altri 976 mila per l’elementare di Montepiano che verrà realizzata in via della Badia. L’importo complessivo per la realizzazione dei due istituti, progetti alla mano, è di circa 2 milioni e 500 mila euro (comprese spese tecniche e Iva).

“Ci siamo impegnati molto per arrivare a questo risultato, un obiettivo fondamentale per la nostra comunità - mette in evidenza il sindaco - Gli uffici comunali hanno scelto per la realizzazione delle nuove scuole tecnologie avanzate sia di carattere energetico che ambientale”. Adesso si è aperta la fase delle osservazioni alle due varianti che si concluderà in ottobre, si passerà poi alla fase delle gare di appalto per la costruzione.

La materna di Ceraio, in via Magini, sarà costruita in legno su basamento in cemento armato. Sorgerà su di un terreno di circa 9000 mq, con una superficie complessiva di circa 780 mq, e sarà dotata di un ampio spazio esterno a verde con relativa area a parcheggio. L’edificio sarà realizzato con copertura a “capanna” in stile nordico, e si comporrà di tre piani fuori terra. Potrà ospitare 3 sezioni con 78 bambini.

La Scuola elementare di Montepiano , in via della Badia, avrà una struttura in legno, sorgerà su di un terreno di circa 5000 mq per una superficie complessiva di 720 mq, con un ampio spazio verde esterno e area parcheggio. L’edificio si comporrà di due volumi distinti aggregati fra loro.

La realizzazione dei due nuovi plessi è una necessità. Sia la scuola materna di San Quirico che le elementari di Montepiano, in via dell’Appennino, non sono più in grado di soddisfare le necessità formative dei ragazzi e l'adeguamento complessivo degli attuali edifici sarebbe costato di più rispetto alla realizzazione dei due nuovi edifici.



