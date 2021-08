30.08.2021 h 16:55 commenti

Scuole comunali, il green pass potrebbe essere letto dallo scanner per la temperatura

L'amministrazione ha chiesto alla ditta che ha fornito i rilevatori della temperatura di apportare una modifica per la lettura del Qrcode. Altra novità riguarda le "bolle" che potranno accogliere un numero maggiore di bambini, sempre nel rispetto del rapporto alunno-insegnante

Il green pass, nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali, probabilmente sarà letto direttamente dagli scanner utilizzati per il rilevamento della temperatura, mentre rispetto allo scorso anno, il 9 settembre con la ripresa delle lezioni, le “bolle” saranno allargate in modo che venga rispettato sempre il rapporto insegnanti alunni, diminuirà però il personale ausiliario .

L'amministrazione ha chiesto alla ditta che ha fornito i rilevatori di temperatura, di apportare una modifica per la lettura de Qrcode.

Sul resto c'è ancora incertezza a partire da quando inizierà il servizio mensa delle materne, per i nidi inizia il 9, (si lavora per attivarlo almeno dal 13 settembre, ma bisogna aspettare l'incontro programmato per il primo con i gestori del servizio) e il tempo pieno, probabilmente intorno al 20 del prossimo mese per i nidi e il 27 per le materne.

Le novità sono state presentate dall'assessore all'istruzione Ilaria Santi durante la commissione 5. “Con un avanzamento importante della campagna vaccinale come quella di Prato – ha spiegato – avrei auspicato che dal Governo arrivassero informazioni più precise sui protocolli d'intesa per i servizi educativi all'infanzia, Noi abbiamo lavorato sulla sicurezza della salute, ma anche sul bisogno dei bambini di stare insieme ad altri coetanei. Da qui la decisione di bolle meno rigide”. Anche per i dipendenti delle scuole comunali non è possibile avere il dato degli insegnanti vaccinati, con la presa in servizio il primo settembre si procederà a verificare il green pass, in caso di mancata certificazione, procedere con la sospensione del lavoratore se non si regolarizza entro il quinto giorno dal ricevimento della comunicazione.

Intanto, però, la macchina è stata messa in moto. Novità anche per il post e il pre scuola che potranno accogliere un numero maggiore di bambini, rispetto allo scorso anno, a parità di personale. Verrà richiesto probabilmente il green pass anche alle sporzionatrici, le regole applicate nei nidi comunali riguardano anche quelli convenzionati.

“La scelta di rendere meno rigide le bolle – ha spiegato Santi – nasce anche da una constatazione di carattere pedagogico per cui i bambini della stessa età potranno tornare a incontrarsi in momenti specifici”.

Intanto, procedono le assegnazioni delle cattedre; quelle a ruolo sono state completate ed entro la settimana anche gli insegnati a tempo determinato avranno la loro destinazione.

Sul fronte degli scolari, stando a quanto riferito da Santi, tutti gli alunni che lo scorso anno scolastico hanno scelto l'educazione parentale sono rientrati in classe. “Per quanto riguarda i nuovi arrivi – ha sottolineato- avremo qualche dato dopo il primo settembre quando riapriranno le segreterie, certo è che alcune classi sono ormai al completo, cercheremo di trovare una soluzione che garantisca il diritto allo studio per tutti”.

