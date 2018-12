16.12.2018 h 20:52 commenti

"Scuole chiuse per neve!" ma è una fake news. Il Comune: "Istituti aperti regolarmente, denunceremo chi ha diffuso il falso allarme"

Nel pomeriggio la voce ha iniziato a circolare soprattutto sui gruppi Whatsapp di studenti e dei loro genitori. Qualcuno ha realizzato una finta pagina del Comune dove si annuncia la chiusura

L'allerta meteo della Regione per il rischio neve a quote collinari, qualche fiocco caduto in città nel tardo pomeriggio di oggi domenica 16 dicembre e qualcuno ne ha approfittato per iniziare a far girare la falsa notizia della chiusura delle scuole a Prato nella giornata di domani, lunedì 17 dicembre. Notizia falsa e, stante le attuali condizioni meteo, nemmeno presa in considerazione da Comune e Protezione civile ma, come spesso accade in questi casi, nel giro di poco diventata virale, soprattutto sui gruppi Whatsapp di studenti e genitori. Al punto che gli stessi vertici del Comune hanno dovuto intervenire per smentire categoricamente l'eventualità. Anche perché qualcuno ha pensato bene di creare una falsa pagina del sito del Comune dove viene annunciata la chiusura"

"Riguardo alla situazione meteo non si prospetta al momento alcun peggioramento tale da prevedere misure straordinarie - scrive il secondo Matteo Biffoni sul suo Facebook -. Su alcuni gruppi stanno girando informazioni non vere. Le scuole domani saranno aperte. La protezione civile monitora costantemente la situazione e continuerà a farlo durante la notte. Qualsiasi informazione ufficiale sarà pubblicata sul sito del Comune di Prato. Quindi ragazzi, se prevedete interrogazioni approfittate di queste ultime ore della domenica per studiare!".

Più duro, invece, il vicesindaco Simone Faggi, che annuncia un'indagine per scoprire chi ha fatto circolare per primo la fake-news che, nel caso venga scoperto, sarà poi denunciato. "Un imbecille (che ovviamente domani sarà denunciato. Almeno riderà di meno) - scrive Faggi -sta facendo girare un falso messaggio su chiusura delle scuole a Prato nella giornata di domani. Non ci sono a questo momento condizioni metereologiche che consiglino la chiusura delle scuole. Domani le scuole di ogni ordine e grado saranno aperte se rimarranno queste le condizioni meteo".

Saranno invece chiuse, nella giornata di domani, le scuole a Carmignano, dove la neve è caduta sulle strade collinari, dove sono entrati in azione i mezzi spargisale.