Scuole aperte anche in estate, i presidi organizzano corsi di recupero e attività creative

La grande novità di quest'anno sono i corsi di potenziamento dell'apprendimento per le primarie e le secondarie, ma anche tanti laboratori che spaziano dal teatro alla scrittura creativa

Scuole primarie e medie aperte anche in estate con corsi di recupero, ma anche laboratori creativi e di socializzazione. Le segreterie delle scuole entro oggi 21 maggio, devono presentare i progetti al Ministero dell'Istruzione per ottenere, nell'arco dei prossimi due anni, finanziamenti per potenziare la didattica i laboratori e l'offerta formativa. Dentro questo pacchetto (Pon) anche la possibilità di organizzare il Piano estate con “corsi di recupero” o attività ricreative durante l'estate.

A Prato l'orientamento generale è quello di proporre a giugno e settembre lezioni di sostegno all'apprendimento per i propri alunni, ma anche attività più leggere per favorire l'inclusione e la socializzazione. Un'attività più complessa da organizzare perché si deve fare i conti con la disponibilità degli insegnanti, la domanda da parte delle famiglie e l'organizzazione degli spazi (molti dirigenti scolastici hanno già dato la disponibilità ad utilizzare le scuole ai gestori dei campi estivi, prassi ormai consolidata da anni).

La disponibilità degli insegnanti e la risposta delle famiglie è stata abbastanza tiepida così alcune scuole hanno deciso di organizzare soltanto le attività di potenziamento dell'apprendimento.

Tra i progetti estivi già approvati dal Consiglio d'istituto (l'iter burocratico è abbastanza complesso ) al Comprensivo Mascagni sono previsti per i ragazzi delle scuole medie a giugno corsi di giornalismo di chiatarra, attività legate alla natura e a riciclo, mentre i bambini della primaria potranno partecipare a corsi di yoga, letture animate e di arte. A settembre inizieranno invece i corsi di sostegno all'apprendimento.

Alle Puddu i moduli sono due, da una parte quello di potenziamento dell'apprendimento che partirà a settembre mentre per il mese di giugno verranno proposti corsi di pittura, di teatro e attività creative.

Anche all'istituto Gandhi oltre alle attività di recupero previste a settembre a giugno si terranno attività ludiche, già programmate indipendentemente dal piano estate, mentre a luglio sono previste attività di socializzazione per i ragazzi della primaria e delle medie.

Ma prima dell'attività estiva, le scuole sono impegnate negli esami di fine anno, che prevedono a cui si aggiungono gli esami di idoneità degli studenti iscritti alla scuola parentale (240 solo per la scuola dell' obbligo). Prima di valutare se gli obiettivi sono stati raggiunti, è necessario che le famiglie iscrivano, entro la fine del mese di maggio, i propri figli all'esame, alle Marco Polo la preside Maria Grazia Ciambellotti ha inviato ai genitori una raccomandata, proprio perchè all'appello manca un terzo degli studenti (stessi numeri per quelli che non frequentano più e probabilmente, essendo nella maggioranza di nazionalità cinese, sono rientrati in patria). “L'iscrizione – spiega l'assessore alla pubblica istruzione Ilaria Santi – non è automatica chi non lo fa non può sostenere l'esame e quindi automaticamente l'anno successivo deve ripetere l'anno. Se questo dovesse succedere allora si avrebbero anche problemi nella formazione delle classi”.

Il progetto estivo riguarda anche le scuole superiori dove da sempre si organizzano i corsi di recupero (quest'anno con i finanziamenti statali l'offerta dovrebbe essere maggiore) e il liceo Livi e Brunelleschi hanno organizzato nel mese di luglio un corso di teatro , uno di scrittura creativa e un progetto per il giornalino scolastico. Tutti dureranno un anno e quindi partono in estate ma poi si terranno anche durante l'anno scolastico.

Edizioni locali collegate: Prato

