Scuola, vertice tra Comune e dirigenti in vista della ripartenza a settembre

In attesa delle linee guida del Governo è stato fatto il punto della situazione: spazi, trasporto, mensa i principali problemi da risolvere

Comune e dirigenti scolastici a lavoro per il nuovo anno scolastico. Si è svolta lunedì pomeriggio, 22 giugno, la prima riunione (a distanza) tra l'amministrazione e i dirigenti scolastici in attesa delle linee guida del Governo su come ripartirà la scuola a settembre. "Gli insegnanti hanno fatto un lavoro enorme in questi mesi con la didattica a distanza che, in un momento assolutamente eccezionale, ha permesso agli studenti di continuare a fare lezione. Ho sempre chiesto e auspicato fino alla fine che si riprendesse almeno per qualche settimana la scuola in presenza, insostituibile, dal momento che in Italia praticamente tutte le attività sono riprese tranne, appunto la scuola - ribadisce il sindaco Matteo Biffoni -. Adesso però è l'ora di guardare avanti, a settembre, quando la scuola dovrà iniziare, in presenza, nel migliore dei modi per restituire a bambini e ragazzi un loro diritto fondamentale. Purtroppo ancora non ci sono le linee guida del Governo, ma iniziamo a lavorare insieme ai dirigenti per affrontare tutti i possibili problemi legati al rientro".

Una riunione a cui hanno partecipato l'assessore alla Pubblica istruzione Ilaria Santi, l'assessore alla Cittadinanza Simone Mangani e l'assessore alla Mobilità Flora Leoni e l'assessore all'Urbanistica Valerio Barberis con i tecnici dei rispettivi assessorati. "Questo è stato il primo incontro, ne faremo altri per ogni singolo settore e sopralluoghi in tutte le scuole insieme ai tecnici del Comune, ai dirigenti e ai responsabili della sicurezza di tutti gli istituti - spiega Ilaria Santi -. Diversi i temi da affrontare: innanzitutto gli spazi, per capire quali sono le necessità in caso venga mantenuto l'obbligo di distanziamento sociale; il trasporto, in particolare per gli alunni con disabilità; la mensa, partendo dalla volontà di non tornare indietro sul fronte dell'educazione alimentare e quindi trovando soluzioni che permettano, in sicurezza, di continuare il servizio mensa". Sarà comunque dirimente capire i contenuti delle linee guida : "Ci sono indicazioni che devono arrivare dal ministero, auspico in tempi brevi - sottolinea l'assessore Santi -. Abbiamo deciso di non aspettare e iniziare comunque a prospettare soluzioni perché è fondamentale farsi trovare pronti. Le indicazioni dal Governo devono arrivare presto: a settembre la scuola deve ripartire a pieno regime, se fosse necessario rivedere gli orari delle lezioni non è possibile dirlo agli insegnanti e alle famiglie alla vigilia del nuovo anno scolastico".