31.05.2019 h 14:42 commenti

Scuola, ultimi giorni da preside per Pierucci e Serniotti. I sostituti arriveranno a settembre

Con la fine di luglio si chiude il concorso per i dirigenti scolastici che dovrebbe mettere fine ai doppi incarichi. La preoccupazione della Cgil per la gestione delle graduatorie di terza fascia degli insegnanti

Si avvicina la chiusura dell'anno scolastico e per due presidi, Erminio Serniotti dell' istituto Buzzi e Tiziano Pierucci del liceo Livi /Brunelleschi con reggenza al Marconi, è anche la fine di una carriera. Con il prossimo settembre saranno in pensione. I lori successori non sono stati ancora designati visto che si sta chiudendo il concorso che, sulla carta, potrebbe ridisegnare la mappa dei dirigenti scolastici delle scuole, ridistribuendo anche i numerosi doppi incarichi.

"Ho maturato questa scelta – ha spiegato Pierucci – soprattutto perchè sono molto stanco e stressato: reggere tre scuole è un impegno gravoso che richiede una presenza di 24 ore su 24. Non possiamo mai staccare". Pierucci è arrivato al Livi e al liceo artistico Brunelleschi 4 anni fa ed è riuscito ad invertire il trend delle iscrizione in costante aumento. Stessi risultati al Marconi, dove però, è approdato nel 2017. "Ho lavorato soprattutto sull'offerta formativa- spiega – e questa strategia è stata vincente". Ora Pierucci, dopo la maturità, si godrà la pensione dedicandosi soprattutto ai viaggi.

Serniotti, invece, dirige il Buzzi dal 2010 dopo la morte improvvisa del dirigente scolastico Francesco Rossi. Anche sotto la sua presidenza le iscrizioni sono aumentate, è stato introdotto un nuovo indirizzo e gestito "il lutto" per la chiusura della specializzazione di chimica tintoria. "Sono riuscito a mantenere la tradizione della scuola e la sua serietà – spiega – compito difficile che è riuscito visto il numero delle matricole che ogni anno è andato crescendo. Mi dispiace di non vedere la fine dei lavori per le nuove aule". Anche per Serniotti, dopo gli esami di Stato, si aprirà un periodo di meritato riposo: "Riprenderò a leggere, attività che per gli impegni pressanti e continui della scuola, ho dovuto abbandonare". Nonostante il boom di iscrizione i due dirigenti scolastici non hanno mai voluto introdurre il numero chiuso.

Se il concorso per i dirigenti scolastici ormai è in dirittura d'arrivo, resta irrisolto quello dei dirigenti amministrativi, figure fondamentali per la gestione organizzativa ed economica dei singoli istituti. "Siamo in piene emergenza – ha spiegato Filomena Di Santo segretaria Flc - ma fino al 2020 non verrà indetto il concorso, quindi ci aspettiamo ancora un anno difficile". Ma la Cgil è preoccupata anche per una ventina di insegnati di terza fascia, quelli nominati direttamente dai dirigenti scolastici, che denunciano una mancanza di controllo sulle graduatorie da parte dell' ufficio scolastico provinciale. "Il caso più eclatante – spiega Di Santo – è accaduto al Convitto Cicognini dove, un insegnante, proprio per la mancanza di controlli dei requisiti dichiarati, ha perso tre mesi di lavoro, un danno non solo economico ma soprattutto di punteggio per progredire nelle graduatorie. La scuola ha riconosciuto l'errore, ma non ha mai emesso un decreto per accreditare ufficialmente il punteggio. Il lavoratore si è rivolto alle vie legali, ma crediamo che tocchi all'ex provveditorato vigilare perchè le scuole controllino e verifichino tutti i requisiti."

Secondo il sindacato al Convitto sono cinque i casi di errore nelle graduatorie, a cui si aggiungono una quindicina di casi sparsi in tutta la Provincia. "Già da settembre scorso – conclude Di Santo – avevamo allertato l'ufficio provinciale scolastico della possibilità di ritardi nell'aggiornare le graduatorie, ma la nostra voce è rimasta inascoltata".



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus