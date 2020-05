16.05.2020 h 18:43 commenti

Scuola, trenta cattedre in meno a Prato, Giacomelli presenta un'interrogazione al ministro

L'onorevole pratese chiede che vengano assegnati più docenti per far fronte alla costante crescita della popolazione scolastica che ha raggiunto i 36mila alunni. La consigliera regionale Ilaria Bugetti attiva invece l'assessore Grieco: "Non possiamo sacrificare i nostri ragazzi, che hanno già pagato alto il prezzo di questa emergenza"

Sulla questione interviene anche la consigliera regionale del Pd Ilaria Bugetti, ricollegandosi alla denuncia della Cgil: "Un taglio agli organici del personale scolastico è, a maggior ragione in un momento come questo, assolutamente inopportuno".

"Ho portato la questione all’attenzione dell’assessore regionale all’Istruzione Cristina Grieco - aggiunge Bugetti - e ne parleremo con l'ufficio scolastico regionale. La nostra battaglia sarà quella di avere un organico adeguato nelle nostre scuole per gestire al meglio questa particolare situazione, oltre che le normali esigenze della didattica, perché non possiamo sacrificare i nostri ragazzi, che hanno già pagato alto il prezzo di questa emergenza. Le loro esigenze devono essere messe al centro di tutte le nostre azioni".

“Sanare immediatamente l' intollerabile penalizzazione della scuola pratese”, questo il senso dell’interrogazione urgente presentata al ministro della pubblica Istruzione, Lucia Azzolina, da(Pd) per chiedere di rivedere le assegnazioni per il prossimo anno scolastico che costringerebbero Prato a perdere più di 30 cattedre.Nel testo Giacomelli ricorda che la scuola pratese è già pesantemente sotto organico per un errore tecnico dell’ufficio scolastico territoriale che ha portato, anni fa, alla perdita di oltre 100 cattedre, posti che non sono più stati recuperati.Servono insegnanti per affrontare una realtà che vede crescere costantemente la popolazione scolastica, sono infatti quasi 36.000 gli alunni, con un aumento annuo di circa 400 ragazzi. Numerosi anche gli alunni con bisogni educativi e quelli di origine non italiana (25% )che spesso arrivano quando l’anno scolastico è in corso.“Nei prossimi giorni - annuncia Giacomelli -prenderò direttamente contatto con il ministro per sollecitare l’attenzione dovuta alla situazione pratese”.