Scuola, sindacati preoccupati per la ripresa: "Rischio di passare da classi pollaio a classi acquario"

I problemi generali del settore assumono caratteri emergenziali in questo territorio dove la popolazione scolastica è in aumento ma all'appello mancano almeno 43 cattedre

A Prato il ritorno a scuola post Covid sarà più drammatico che altrove. La popolazione scolastica, in controtendenza con il resto della regione, è infatti in aumento mentre mancano all'appello ben 43 cattedre di diritto che in sostanza significano 20 classi in meno alle scuole superiori e di conseguenza un bel sovraccarico di alunni in quelle esistenti. Si parla di almeno 30 ragazzi a classe. Numeri difficili da gestire in contesti normali, figuriamoci al tempo di lotta al Covid che in teoria prevederebbe un minimo di distanziamento sociale. "Siamo invece di fronte a vere e proprie classi pollaio che con i plexiglass diventeranno classi acquario", denunciano le sigle sindacali della Scuola che oggi, 8 giugno, in occasione dello sciopero nazionale contro le decisioni del ministero dell’Istruzione in vista della ripresa delle attività in presenza a settembre, hanno fatto il punto sulla particolare situazione pratese. "Avevamo chiesto personale e spazi e abbiamo ottenuto plexiglass. - afferma Filomena Di Santo, della Flc Cgil - L'emergenza Covid acuisce problemi cronici che a Prato, dove due anni fa, per un errore tecnico, abbiamo subito un taglio di ben 111 cattedre solo in parte restituite, assumono contorni gravi. La coperta è cortissima e riguarda anche il personale Ata. Ogni anno, grazie alle deroghe, riusciamo a malapena ad aprire le scuole, figuriamoci ora che gli addetti Ata dovranno seguire anche ingressi scaglionati e sanificazione". L'aumento del numero degli studenti è tangibile. Alle scuole secondarie di secondo grado ci saranno ben 575 alunni in più, alle medie 112 e alla scuola dell'infanzia 20. Solo alle primarie si registra un calo, pari a 325 unità, che però non tocca gli organici di diritto. Spesso si tratta di alunni di origine straniera che quindi implicano più attenzioni. Eppure delle 111 cattedre mancanti ne sono state integrate solo 68. Secondo i sindacati, per far fronte alle disposizioni anti Covid il ministero avrebbe dovuto aumentare il personale di almeno il 15% del totale, pari a circa 500 insegnanti. Una chimera. "La soluzione oggi sarebbe il plexiglass. Domani ci proporranno il domopack per avvolgere i ragazzi durante la ricreazione? - scherza amaramente Filippo Coralli della Snals Confsal -Non ci si più sempre affidare alla creatività degli insegnanti. Questo sciopero è simbolico ma non è corporativo. La nostra battaglia è per le famiglie e per i loro figli, per il futuro del Paese". Pensare di risolvere le carenze d'organico con i precari è una toppa e come tale va trattata. "Difficilmente saranno pronti già dal 1° settembre, data indicata per la riapertura quando il calendario regionale parla di 15 settembre. - spiega Daniela Scarlata della Cisl Scuola - E di conseguenza come faremo a organizzare i corsi di recupero sul programma che non è stato svolto in questo anno scolastico con l'esigenza di ricominciare in anticipo? Tra l'altro si parla di aumentare i gruppi di studio portando le ore a 45 minuti. Quindi depotenziamo la scuola anziché rafforzarla".

In sostanza il ministero ha organizzato gli organici come se il Covid non fosse mai esistito come conferma Antonio Siragusa della Gilda Unams: "Sono stati usati i vecchi criteri e anzi c'è stato chiaramente detto di ringraziare per questo dato che a loro avviso la popolazione scolastica è in diminuzione. La soluzione è 8 milioni di plexiglass. Non sappiamo neanche se sarà facile trovarli, installarli e pulirli".

Problemi che presto vedremo in tutta la loro drammaticità agli imminenti esami di maturità.

