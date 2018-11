02.11.2018 h 11:08 commenti

Scuola media Zipoli, in arrivo lavori di adeguamento sismico

La giunta Biffoni ha approvato il progetto definitivo che ammonta a mezzo milione di euro. I lavori saranno programmati in modo da non interferire con l'attività didattica

Via libera della giunta comunale al progetto definitivo per lavori di adeguamento e miglioramento sismico alla scuola media Domenico Zipoli. L'intervento è stato approvato stamani dalla Giunta comunale su proposta dell'assessore all'Urbanistica e Lavori pubblici Valerio Barberis. L'investimento da parte del Comune è di 500mila euro.

E' in atto un confronto tra l'amministrazione comunale e la direzione della scuola per programmare la tempistica degli interventi in modo da non interferire con l'attività didattica: una parte delle opere incide infatti sugli esterni, mentre un'altra dovrà essere realizzata quando le aule saranno inutilizzate. Entro primavera comunque i lavori dovrebbero iniziare e concludersi nell'arco dell'estate: «Proseguono gli investimenti del Comune di Prato per la qualità degli edifici scolastici e la loro sicurezza - commenta l'assessore Valerio Barberis, - caratteristiche che ci hanno fatto arrivare tra i primi posti nella classifica nazionale di Legambiente Ecosistema Scuola, unico capoluogo toscano».