16.06.2023 h 11:05 commenti

Scuola, le richieste di Prato al Ministero: dall'edilizia scolastica al dimensionamento

Valeria Alessandrini, consigliera del ministro Valditara, era ieri in città e ha incontrato nel Salone consiliare della Provincia i rappresentanti delle istituzioni e dei dirigenti scolastici

Un incontro per ascoltare bisogni e criticità del mondo della scuola, quello che si è tenuto ieri 15 giugno nel Salone consiliare della Provincia di Prato, alla presenza di Valeria Alessandrini, consigliera del ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Al momento di confronto hanno preso parte il presidente della Provincia Simone Calamai, una parte di sindaci e assessori dei Comuni della Provincia, i dirigenti scolastici degli istituti superiori del territorio e una delegazione dell’Ufficio scolastico provinciale.

Valeria Alessandrini ha messo sul tavolo la piena disponibilità verso un territorio vivo e stimolante dal punto di vista dell’istruzione. Soddisfazione per l’esito incontro è stata espressa dal presidente Simone Calamai: “Ringrazio vivamente la professoressa Alessandrini per la disponibilità, mi auguro che questa possa essere l’avvio per la costruzione di una collaborazione che non può che essere proficua nell’interesse di quelle che sono le esigenze di tutta la nostra scuola. Noi partiamo dall’assunto che dalla scuola si costruisce il futuro, quindi è assolutamente necessario dare alle nostre strutture fondamenta e solidità.

Il presidente ha posto all’attenzione della consigliera due questioni. La prima, l’edilizia scolastica degli istituti superiori del territorio “A Prato abbiamo una situazione che vede la Provincia impegnata a ricostruire e riordinare un sistema che dovrà arrivare quanto prima a regime, dal punto di vista degli spazi dei nostri istituti, rispetto anche a una popolazione scolastica che, diversamente da altri territori, sta registrando una crescita costante – ha spiegato Calamai - Come provincia abbiamo impostato un grande lavoro, anche sulla base di interventi finanziati dai fondi Pnrr che stiamo portando avanti su alcuni dei nostri istituti, però non posso nascondere che per poter raggiungere a regime una definitiva sistemazione di tutti gli istituti ci sono ancora alcuni interventi che devono essere finanziati”.

Il secondo punto è quello legato al dimensionamento: “Qui in Provincia siamo molto preoccupati, ci sono parametri che sono stati modificati dalla legge di bilancio che con l’aumento di quello che deve essere il numero minimo di alunni negli istituti, può creare gravi conseguenze nelle nostre scuole – ha spiegato il presidente Calamai - E’ importante tutelare la peculiarità della Provincia di Prato, che registra un alto tasso di immigrazione e dati importanti sulla dispersione scolastica. Per questo motivo certe realtà devono essere preservate al massimo, senza necessariamente seguire le logiche dei singoli numeri”.