17.01.2024 h 10:27

Scuola, la riforma '4+2' piace ai presidi ma i tempi per realizzarla sono stretti

Buzzi e Marconi non hanno aderito alla sperimentazione volontaria che prevede un percorso di studi di quattro invece che di cinque anni e un accesso più rapido ai percorsi Its Accademy. Al Polo di via Galcianese aperte le iscrizioni per la specializzazione in automazione

a.a.

L'istituto Buzzi e il Marconi non hanno aderito alla sperimentazione proposta dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara del 4+ 2 ovvero la possibilità di aprire le iscrizioni a una sezione sperimentale per un percorso di studio di quattro invece che di cinque anni con l'accesso diretto agli Its Accademy.“L'idea - ha spiegato Paolo Cipriani dirigente scolastico del Marconi - è interessante, ma i tempi per l'attuazione sono decisamente stretti: in meno di un mese avremmo dovuto organizzare il nuovo percorso. Se ci fosse stato più tempo, forse saremmo riusciti ad attivare quello all'interno della specializzazione del Made in Italy con la curvatura all'automazione. I vantaggi sono sicuramente la possibilità per gli studenti di entrare prima nel mondo del lavoro e per chi vuole proseguire avere accessi più semplici agli Its”. Non potendo accorciare il percorso di studi, che comportava anche una riorganizzazione degli orari e della gestione dei laboratori, parte comunque la specializzazione nella specializzazione per automazione.“Prima di aderire a questa sperimentazione – ha spiegato Alessandro Marinelli preside del Buzzi – bisogna capire bene come cambia tutta la filiera soprattutto i rapporti con gli Its. In generale credo che possa essere una proposta valida, ma serve più tempo non solo per l'organizzazione, ma anche per valutare tutti gli aspetti”.La sperimentazione volontaria, che però potrebbe diventare un obbligo a partire dall'anno scolastico 2025/26, prevede più flessibilità del programma di studi e una più stretta correlazione col tessuto produttivo locale, inoltre saranno rafforzate le competenze degli alunni in italiano, inglese e matematica senza tralasciare le materie laboratoriali e tecniche. Altra novità significativa riguarda l'introduzione del cosiddetto "campus", una grande comunità formata da più soggetti promotori e aggregatori, tra cui le scuole, i centri di formazione professionale e gli Its Academy, che prevede anche collaborazione con docenti esterni, provenienti dal mondo del lavoro e delle imprese e in grado di colmare eventuali lacune in termini di competenze tecniche.