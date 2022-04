07.04.2022 h 10:49 commenti

Scuola, la Provincia trova un immobile in centro: ospiterà o aule del Copernico o del Dagomari

La commissione tecnica ha selezionato il palazzo in piazzetta Buonamici che per anni ha ospitato il Ced. Alla manifestazione d'interesse ha partecipato anche Ars Genius che metterà a disposizione 5 aule. Nei locali del Convitto Cicognini forse gli uffici scolastici provinciali

Dopo l'ex Stella d'Italia, un nuovo palazzo in centro storico ospiterà una scuola superiore. La commissione della Provincia ha selezionato l'immobile in piazzetta Buonamici per anni sede del Ced, come papabile succursale per il Copernico o il Dagomari. Spazi che saranno utilizzati a partire dal prossimo anno quando inizieranno i lavori per la realizzazione della nuova struttura del liceo scientifico e quelli per la messa in sicurezza sismica dell' istituto tecnico. L'altro immobile individuato è l'art genius dietro la Questura che già ospita un'aula destinata al liceo Brunelleschi. Alla manifestazione d'interesse pubblicata a novembre dalla Provincia sono arrivate altre tre proposte che però non sono risultate idonee. Fra queste anche una del Convitto Cicognini. "Non è una soluzione percorribile per le aule - ha spiegato Francesco Puggelli presidente della Provincia - ma stiamo valutando di utilizzarla per trasferire l'ufficio scolastico provinciale".Nel palazzo di piazza Buonamici si potranno recuperare una decina di aule che si sommano ad altrettante di palazzo Vestri, mente all' arte genius saranno cinque quelle messe a disposizione.La commissione ha valutato l'idoneità degli edifici, ora la Provincia dovrà trovare un accordo economico che, oltre all' affitto comprende, anche i lavori di adeguamento per accogliere i ragazzi. "Sono molto contento che ci sia una nuova proposta in centro che contribuirà sicuramente a vitalizzare questa parte di città - ha precisato Puggelli - nei prossimi mesi valuteremo a chi assegnare i nuovi spazi, intanto con i tecnici siamo riusciti a rimodulare l'intervento al Dagomari in modo che sia meno invasivo e quindi permetta a più classi di rimanere in sede".Non è stato sanato. invece, il problema della cattedre; resta un deficit di 50 posti, questo potrebbe voler dire un ritorno alle classi pollaio. "Purtroppo - commenta Puggelli questa volta in veste di delegato Upi - non è solo un problema di Prato, ma di tutta la Toscana. In particolare in città continuiamo a scontare un errore di calcolo di decenni fa che non tiene conto dell' aumento della popolazione scolastica "