05.11.2021 h 14:30 commenti

Scuola infanzia Sofignano, test gratuiti a Prato per i bambini che sono senza pediatra

Il focolaio nell'istituto ha coinciso con la fine del contratto della dottoressa e ora molte famiglie sono ancora senza medico. Intanto stamani solo tre bambini dell'unica classe non in quarantena si sono presentati

La prossima settimana i bambini della prima bolla della scuola dell'infanzia di Sofignano, se avranno i tamponi negativi, potranno rientrare, al termine della quarantena disposta dopo i casi Covid. Ma ora il problema è proprio quello di dove effettuarli, visto che il contratto della dottoressa Daniela Laino è scaduto e quindi molte famiglie si trovano senza pediatra.

"Per venire incontro a questa situazione di disagio - ha spiegato il sindaco Primo Bosi - abbiamo ottenuto da Asl che le famiglie possono appoggiarsi su alcune strutture a Prato dove effettuare il test rapido gratuitamente".

La prossima settimana, quindi, la prima bolla chiusa dovrebbe ritornare alla normalità, per le altre i tempi sono più lunghi anche perchè la certificazione di positività è stata confermata solo ieri, 4 novembre. Intanto questa mattina solo tre bambini su venti che frequentano l'unica classe dove non ci sono stati contagi, erano presenti, gli altri per scelta delle famiglie sono rimasti a casa. "Ovviamente - prosegue Bosi - noi continuiamo a garantire sia il servizio di scuolabus sia quello della mensa". A oggi i contagiati risultano dieci: cinque bambini, quattro insegnanti e una sporzionatrice.