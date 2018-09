06.09.2018 h 13:02 commenti

Scuola, in centinaia al Buzzi con la speranza di una cattedra vacante alle superiori

A disposizione 150 posti a cui si aggiungono 167 per il sostegno, in attesa veterani delle convocazioni e neofiti. Domani si replica per le scuole medie

a.a.

Ultra cinquantenni, insieme a chi non ha ancora finito l’università, professionisti “pentiti”, mamme con bambini, padri con le deleghe delle figlie, uomini e donne; questa mattina l’aula magna del Buzzi era stracolma di insegnanti in attesa di sapere se per quest’anno scolastico avranno la fortuna di avere una cattedra annuale nei nove istituti superiori pratesi.A disposizione 150 cattedre e 167 posti per il sostegno, centinai invece i prof, qualcuno arrivato anche da lontano comedi Caserta che aspira a un posto di insegnante come laboratorio di sala al Datini “lo scorso anno ho avuto 14 ore integrate con il sostegno. Questa volta mi piacerebbe una cattedra completa”. Un sogno di tanti comeche lo scorso hanno ha avuto l’incarico di insegnante di sostegno e ora vorrebbe avere un cattedra per inglese e spagnolo. “E’ stata un’esperienza positiva – spiega – ma ora mi piacerebbe insegnare per quello che ho studiato. Ho però poche speranze: sono in fascia 3”.L’attesa è comunque lunga, le procedure vanno a rilento e per ingannare il tempo gli insegnanti consultano le liste, fanno previsioni, cercano di capire a che ora sarà il loro turno per firmare l’incarico. In coda anche un padre con la delega della figlia: “Mi ha istruito bene – scherza – ora mi tocca solo aspettare con pazienza, per questo mi sono portato un libro. Comunque molti di questi ragazzi sono visi noti”. C’è anche chi i figli se li è portati e mentre aspetta il suo turno legge una favola o culla il piccolo di pochi mesi.“E’ decisamente un modo antico di fare le convocazioni – spiegain attesa di un posto come tecnico musicale – siamo tutti accalcati in un caldo tremendo con la prospettiva di passare qui tutta la giornata”.E la lotta contro il tempo è un problema anche per, che lo scorso anno hanno insegnato chimica proprio al Buzzi e nel primo pomeriggio deve presiedere lo scrutinio degli esami di riparazioni. “Ci piace molto insegnare e cercare di trasmettere ai ragazzi quello che abbiamo imparato a nostra volta. Speriamo di avere l’incarico anche questa volta”.Passione per l’insegnamento anche peraspirante prof di flauto traverso e veterano delle convocazioni: “Ormai è il 5 anno che vengo alle convocazioni, lo scorso anno ho avuto poche ore ma insegnate mi piace molto. Speriamo di avere qualcosa di più quest’anno anche per garantire una certa continuità didattica”.All’insegna della continuità e della correttezza è anche l’appello dipreside del Gramsci Keynes e responsabile del procedimento delle convocazioni: “Chiedo a tutti di riflettere bene prima di accettare l’incarico, un eventuale rinuncia a posteriori, crea disagio ai ragazzi: il nostro obiettivo è quello di dare la possibilità ai nuovi insegnanti di conoscere la scuola dove andranno con qualche settimana di anticipo, in modo da essere in classe il 17 settembre pronti per iniziare le lezioni”. Domani, infatti, verranno dati gli incarichi annuali per le scuole medie dove e gli insegnanti possono essere presenti in entrambe le graduatorie, almeno per le materie tradizionali.Per quelle specialistiche, invece le superiori sono l’unica chance e tra gli aspiranti insegnanti c’è anche qualche professionista che tenta la carta del pubblico per uscire dalla pesante crisi che alcuni settori stanno vivendo. “L’edilizia continua a registrare un trend negativo – spiegaperito termoidraulico titolare di uno studio – per questo provo a insegnare come assistente di laboratorio: per una volta nella vita sarebbe bello avere uno stipendio fisso, anche se per soli nove mesi”.