05.09.2020

Scuola, il dossier Prato consegnato al viceministro all'Istruzione Anna Ascani

La rappresentante del governo ha fatto tappa a Prato per un'iniziativa elettorale organizzata dal Pd. Incontro con Biffoni e Puggelli e al termine con un gruppo di insegnanti precari

Carenza strutturale di personale docente di almeno cinquanta unità e ben 650 arrivi in corso d'anno scolastico. Il tutto peggiorato dalle disposizioni imposte dal Covid. Come già avevano fatto le scorse settimane con il ministro alla Pubblica Istruzione Azzolina, il presidente della Provincia Francesco Puggelli e il sindaco Matteo Biffoni, hanno chiesto risposte concrete al viceministro Anna Ascani che oggi ha fatto tappa a Prato per un pranzo elettorale organizzato dal Pd. Nonostante a Prato, in controtendenza regionale e nazionale, la popolazione scolastica sia in crescita la risposta di Ascani è generale: "Noi abbiamo stanziato due miliardi di euro per l'organico di emergenza, fatto il riparto agli uffici scolastici regionali che stanno provvedendo a dare alle scuole il personale che hanno richiesto per far fronte a questa emergenza. Le famiglie, gli studenti e tutto il personale devono sapere che il 14 settembre la scuola riaprirà in presenza e in sicurezza grazie a queste risorse e al grande lavoro fatto dai dirigenti scolastici e dalle amministrazioni. Si provvederà a sanare le criticità tenendo presente il criterio della sicurezza che è irrinunciabile". L'assessore comunale alla pubblica istruzione, Ilaria Santi, ha consegnato al viceministro Ascani un ricco dossier sul grande lavoro fatto in città per adeguare gli edifici e per far tornare in classe il mondo dell'infanzia.

Dopo l’incontro con gli amministratori, Ascani ha ricevuto una delegazione di docenti precari.

“Come Pd di Prato - spiega il segretario provinciale del Pd, Gabriele Bosi - ci impegniamo a mantenere alta l’attenzione affinché l'organico scolastico sia adeguato alle esigenze anche oltre l’emergenza sanitaria, visto che nella nostra provincia il numero degli studenti è in crescita; a sollecitare l’impegno, già preso dal Governo, nel reperimento dei fondi economici da destinare ai Comuni per realizzare spazi adeguati nelle nostre scuole; a chiedere attenzione ai servizi per gli studenti, tra cui quello del trasporto pubblico”.