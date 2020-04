21.04.2020 h 16:21 commenti

Scuola, il Comune inizia a pensare la Fase 2 per i bambini

Intanto non dovranno essere pagate le tariffe degli spazi gioco e del pre e post scuola. In pubblicazione il bando destinato ai gestori dei nidi privati per chiedere contributi. Per maggio l'assessorato alla pubblica istruzione sta pensando di utilizzare i giardini delle scuole per momenti di socializzazione

Le famiglie dei bambini che prima dell’emergenza sanitaria frequentavano lo spazio gioco non dovranno pagare le tariffe dei mesi di mancata erogazione, tutto marzo compreso, stessa decisione per il pre e post scuola. In caso di avvenuto pagamento la quota sarà rimborsata anche sotto forma di "credito" per il prossimo anno scolastico. Intanto sul sito del comune nei prossimi giorni verrà pubblicato il bando che prevede l'accesso a un contributo finalizzato alla coperturadei costi rimasti a carico dei gestori dei nidi privati.

Se da una parte si cerca di aiutare finanziariamente famiglie e imprenditori, dall’altra l’assessore alla pubblica istruzione Ilaria Santi sta lavorando per garantire ai genitori alcuni servizi educativi nel momento in cui partirà la Fase 2.

“Se i primi di maggio riapriranno le attività produttive, ma non le scuole, e i nonni dovranno continuare a restare protetti - spiega l’assessore- bisogna trovare delle soluzioni di aiuto, per questo abbiamo chiesto al Governo di darci alcune indicazioni di carattere generale in modo da iniziare a costruire l’offerta. Questa volta, non è strettamente didattica, visto che quella a distanza ha funzionato, ma più legata alla socialità e alla vita di tutti i giorni” . In alcuni asili nidi ad esempio le maestre hanno un appuntamento giornaliero con i bambini e le famiglie e vengono mandati dei video tutorial.

Per il dopo maggio non ci sono ancora idee precise ma una linea guida che coinvolge l’assessorato alla cultura e quello allo sport. “Partendo dagli spazi che abbiamo a disposizione, come ad esempio o giardini delle scuole, e le offerte formative già avviate, penso ai laboratori nei musei- spiega Santi - potremmo creare alcune proposte anche per l’estate. Sono processi lunghi per questo bisogna avere al più presto le indicazioni del Governo, perché invece i tempi sono stretti”

Santi guarda anche oltre la Fase2. “Bisogna lavorare anche sulla riapertura delle scuole, bisogna riorganizzare aule e didattica, le classi in media sono formate da 28 alunni che ora non potranno stare più nella stessa aula probabilmente si pensa a turnazioni ce però non possono essere improvvisate”. Ci sarà da gestire anche tutta la parte delle infrastrutture dal trasporto scolastico alla distanza nelle mense e nelle palestre.



