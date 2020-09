02.09.2020 h 16:09 commenti

Scuola, il Comune ha speso oltre un milione di euro per farle trovare pronte per la prima campanella

Ultimi ritocchi nei 27 plessi dove sono stati svolti i lavori di adeguamento alle nuove esigenze dettate dalla pandemia. Intanto nidi e infanzia anticipano la ripresa al 9 settembre

Ultimi ritocchi alle 27 scuole, soprattutto medie ed elementari, dove il Comune di Prato è intervenuto per riorganizzare gli spazi, interni ed esterni, in modo da garantire agli alunni e al personale un rientro in sicurezza tra aule più grandi e aumento degli ingressi in modo da evitare gli assembramenti in entrata e in uscita.Stamani, 2 settembre, l'assessore alla pubblica Istruzione Ilaria Santi, ha effettuato un sopralluogo ai cantieri che tranne due eccezioni sono alle battute finali e termineranno in tempo per il 14 settembre, giorno della riapertura (nidi e infanzia il 9 settembre, mensa da subito per i nidi e dal 14 settembre per l'infanzia). L'intervento alleinizierà in queste ore ma riguardando solo gli esterni non condizionerà le attività scolastiche, mentre allesono iniziati i saggi al terreno per la realizzazione di due nuove aule che saranno pronte a dicembre. Nel frattempo i ragazzi useranno l'aula d'informatica e i laboratori.Il sopralluogo di stamani è partito dallaperchè è stato il primo dei 27 edifici a essere interessato dai lavori partiti il 7 agosto. Cerchiature, abbattimento di alcuni muri e realizzazione di altri in cartongesso, hanno permesso di creare aule più grandi e di ricavare spazi ulteriori per le dieci classi esistenti dove potranno stare a distanza di un metro fino a 27 bambini. La razionalizzazione ha comportato la rinuncia alla biblioteca e all'aula professori e il ridimensionamento della refezione. La mensa, che è attivabile dal 21 settembre ma che probabilmente non sarà realtà fino a ottobre, sarà ospitata in parte in questo spazio e in parte in classe.Spostiamocidove oltre ai lavori interni, è in corso di sistemazione la parte esterna con la creazione di un nuovo ingresso con parcheggio da via dell’Artigianato e di un percorso da via Montalese riservato all'infanzia grazie allo spostamento dei cassonetti in una piazzola laterale. Tali varchi si aggiungono a quello principale e portano a tre gli ingressi in modo da evitare assembramenti di grandi e piccini.Presente al sopralluogo il dirigente scolastico Roberto Santagata che con le medie gestisce 55 classi per un totale di 1.400 alunni. Sia per le elementari che per le medie, in alcune classi sarà necessario attivare i cosiddetti gruppi misti in altre aule con personale dedicato (già confermato). La mensa sarà a rotazione e per garantire il buon funzionamento delle attività alle medie sono stati ordinati 70 banchi di cui 25 con le rotelle da destinare ai laboratori. Dovrebbero arrivare entro il 20 ottobre.L'investimento complessivo è di oltre un milione di euro tra fondi Pon e risorse comunali. L'assessore Santi ha sottolineato il grande lavoro fatto dagli uffici e dai tecnici per vincere la gara contro il tempo e arrivare pronti al suono della prima campanella. "Quanto di nostra competenza è stato fatto. - afferma Santi -Gli edifici sono adeguati e a norma e, nel caso delle scuole comunali, anche il personale è pronto. Per le statali, dove noi ci occupiamo solo degli edifici, non abbiamo invece certezze per la copertura dei docenti e del personale Ata. E' questo il vero problema. Lo abbiamo fatto presente in più sedi e attendiamo risposte concrete e adeguate".