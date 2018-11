19.11.2018 h 16:44 commenti

Scuola, Gaia Coppi nuova presidente della Consulta: "Ripartiamo con la raccolta firme per il trasporto pubblico"

Stamani al Buzzi l'elezione dei componenti dell'organismo. Tra gli altri impegni quelli sulla manutenzione degli immobili scolastici e due iniziative sociali per Amatrice e in collaborazione con Panariello

E' Gaia Coppi, studentessa del Dagomari, la nuova presidente della Consulta provinciale degli studenti. L'elezione è avvenuta stamani, 19 novembre, al Buzzi, dove si sono riuniti i rappresentanti delle scuole superiori pratesi. Gaia Coppi nel suo mandato sarà affiancata dal vicepresidente Raffaele Brussa (Cicognini-Rodari), dalla segretaria Darla Dervishi (Dagomari) e dalla rappresentante del Parlamento in Consulta Nicole Cambi (Copernico).

Gaia Coppi succede nel ruolo ad Alberto Gandolfi, nel frattempo diventato presidente di Azione studentesca e che è stato tra i primi a congratularsi: "Auguro a Gaia e agli altri ragazzi - dice Gandolfi - di proseguire con le nostre battaglie, a partire da quella legata al trasporto pubblico".

Proprio questo sarà il primo impegno della nuova Consulta, dopo le polemiche dei giorni scorsi legate alla raccolta firme già effettuata in otto scuole ma con parte degli studenti che hanno contestato l'iniziativa, non nel merito ma nella forma.

"Proprio per questo - dice Gaia Coppi - abbiamo deciso di far ripartire da zero la raccolta firme. Condividiamo in pieno quanto fatto da Gandolfi, ma viste tutte le polemiche, ci sembrava giusto tornare a coinvolgere tutti i ragazzi di tutte le scuole. Quello del trasporto pubblico è un problema molto sentito e non sarebbe giusto farlo naufragare dietro le polemiche. Quindi il nostro primo impegno sarà tornare nelle scuole e spiegare di nuovo le ragioni della protesta, chiedendo di firmare il documento".

Altro punto sul quale la Consulta farà sentire la sua voce è quello delle infrastrutture scolastiche: "Purtroppo - dice la neopresidente - le nostre scuole presentano molti problemi a livello strutturale a causa della scarsa manutenzione. Per questo vogliamo incontrare la Provincia e chiedere di far partire subito un monitoraggio nei vari immobili per decidere come e quando intervenire".

Ma tra i progetti della Consulta non ci sono solo le rivendicazioni degli studenti. In programma anche due iniziative di carattere sociale. La prima è il progetto Amatrice che prevede un gemellaggio con gli studenti della cittadina laziale duramente colpita dal terremoto: "Abbiamo intenzione di invitare a Prato una loro delegazione - spiega Gaia Coppi - e di mettere in cantiere varie iniziative per raccogliere fondi destinati alle loro scuole". E poi l'adesione alla campagna promossa da Panierello per realizzare sale cinema negli ospedali, in modo da dare la posisbilità ai bambini ricoverato di svagarsi: "Ho già parlato con l'attore - dichiara la presidente - e sono sicura che insieme potremmo fare un bel lavoro con i ragazzi delle scuole pratesi".