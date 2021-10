25.10.2021 h 14:36 commenti

Scuola, ecco le novità per il prossimo anno: nuova specializzazione al Buzzi e separazione fra Livi e Brunelleschi

E' emerso da un incontro fra la Provincia e il sindacato. L'Iti di viale della Repubblica preparerà i tecnici della logistica, una richiesta che viene dal territorio e in particolare dall'Interporto. Attivato anche un corso post diploma

Nuova specializzazione per l'istituto Buzzi e separazione fra il liceo Livi e il Brunelleschi: il prossimo anno scolastico potrebbe iniziare con due importanti novità per le scuole superiori.

La proposta è stata fatta questa mattina 25 ottobre alla Provincia nell'ambito di un incontro con i sindacati per monitorare la situazione dell'istruzione superiore a Prato.

L'istituto di viale della Repubblica ha fatto richiesta di attivare la specializzazione in logistica, un insegnamento che c'è a Livorno, ma riguarda soprattutto il porto , a Lucca e una sezione sperimentale a Firenze. "Da più parti - spiega Alessandro Marinelli dirigente scolastico del Buzzi - ho avuto richieste di istituire un nuovo percorso formativo, la domanda di impiego c'è, gli insegnanti ci sono perchè fanno capo al dipartimento di meccanica, inoltre avremmo trovato anche una soluzione per gli spazi tramite un accordo con l'Intereporto che metterebbe a disposizione 250mq" Ora la provincia deve valutare la fattibilità del progetto , fare richiesta alla regione e poi trovare l'accordo con l'Interporto. "Mi auguro - continua Marinelli - che i tempi siano veloci perchè servono disperatamente tecnici. E proprio in quest'ottica attiveremo anche corsi post diploma o per chi ha perso lavoro in modo da puntare sulla riqualificazione e aumentare il numero dei diplomati". Per ora non è previsto un aumento delle classi terze, sarà solo una diversa ripartizione degli studenti.

Novità anche in casa Livi Brunelleschi, dove è stata chiesta la separazione dei due licei nell'ottica di un riconoscimento dei risultati ottenuti dalla scuola di Montemurlo. La scissione potrebbe a un nuovo dirigente scolastico, a un organico indipendente dal punto di vista dei tecnici e degli ammnistrativi che ad oggi sono gli stessi di via Marini. La richiesta sarà inoltrata ala ministero dell'Istruzione e poi inizierà l'iter, ma i tempi sono un po' più lunghi. "Credo che sia un giusto riconoscimento per il lavoro fatto fino ad ora- ha commentata la dirigente scolastica Maria Grazia Ciambellotti - un percorso che ho sostenuto con convinzione: è come quando un figlio diventa grande e bisogna lasciarlo andare per la sua strada".

a.a.