31.01.2022

Scuola è record d'iscrizioni al Buzzi mentre il Livi cala dopo il boom degli anni scorsi

In via Marini cento domande in meno rispetto all'anno scolastico in corso, in viale della Repubblica sessanta in più. La proposta provocatoria del preside Marinelli: "Costruiamo un altro Buzzi dove trasferire alcuni indirizzi"

Crollo d'iscrizioni al liceo Livi, in crescita le preiscrizioni al Buzzi, al Marconi, al liceo Gramsci - Keynes, al musicale Rodari e al Dagomari. Stabili al Datini, al turistico - economico Gramsci- Keynes, al liceo artistico Brunelleschi, a quello di scienze umane Rodari e al classico Cicognini di via Baldanzi.Purtroppo nessun dato dal liceo Copernico che, più volte interpellato da Notizie di Prato, non ha risposto.

Le iscrizioni si sono chiuse il 29 gennaio, ma sono state prorogate di un'altra settimana, quindi i numeri potrebbero variare ulteriormente.

Cento le domande in meno al liceo scientifico e linguistico di via Marini, numeri che porteranno ad avere una classe in meno allo scientifico, tiene il biomedico, e due in meno al linguistico. "Dopo anni di costante crescita - spiega la dirigente Maria Grazia Ciambellotti - abbiamo un calo importante di iscrizioni. Credo che sia dovuto anche alla pandemia per cui le famiglie hanno riscoperto gli indirizzi tecnici"-

Il balzo in avanti dei tecnici è registrato soprattutto al Buzzi con una sessantina di richieste in più, domande che preoccupano il dirigente scolastico che lancia una proposta provocatoria: "Per questioni di spazio siamo già al limite della capienza- spiega Alessandro Marinelli - probabilmente alcuni ragazzi, che non sono residenti a Prato, non verranno accettate, da qui una proposta: creiamo un altro Buzzi, un istituto tecnologico che accoglie parte delle specializzazioni della nostra scuola. Questo permetterà di ampliare l'offerta formativa con una ricaduta positiva su tutto il territorio".

Una riflessione sugli spazi scolastici verrà comunque fatta, è previsto un tavolo con la Provincia per la prossima settimana quando le iscrizioni saranno chiuse e i presidi avranno a disposizioni i numeri precisi.

Emergenza spazi sicuramente al Dagomari dove le richieste sono state 270 , ma per i lavori di adeguamento antisismico della scuola le aule a disposizione saranno meno rispetto a quest'anno. "Il limite massimo di nuove prime - spiega la dirigente scolastica Claudia Del Pace - sono dieci con questi numeri sarò costretta a rifiutare alcune domande. Spero che al più presto mi venga comunicata la data d'inizio dei lavori, in modo da potermi organizzare"

Intanto scade proprio oggi la manifestazione d'interesse pubblicata sul sito della Provincia per trovare nuove immobili, uno appunto per il Dagomari e l'altro per il Copernico dove è previsto l'abbattimento dell'ex Fil e la realizzazione di un nuovo edificio.

Cresce anche il Marconi, qui le iscrizioni alle prime sono 170. "Piccoli movimenti - spiega il preside Paolo Cipriani - che però mi preoccupano: gli spazi laboratoriali non si modificano e quindi potrei avere bisogno di aule".

Leggera crescita anche per il liceo musicale Rodari dove potrebbe nascere una seconda prima, stabili invece le iscrizioni al liceo classico Cicognini con tre prime classe e a liceo di scienze umane dove sono confermate due prime di lingua francese di spagnolo e le restanti di inglese.

Al Datini le iscrizioni all' alberghiero sono stabili in crescita quelle per l'agrario dove, probabilmente sarà creata una prima in più rispetto all'anno scolastico in corso. In totale ci saranno 14 prime .

Al Gramsci Keynes le richieste sono 180. Per lo scientifico sono aumentate tanto che verrà istituita una nuova sezione, stabili le domande per turistico ed economico. Anche in questo caso si potrebbe avere bisogno di nuovi spazi .

Conferma di iscrizioni al Brunelleschi dove le prime, anche il prossimo anno saranno dieci. Qui resta il problema della costruzione della nuova sede la cui collocazione non è ancora stata trovata.