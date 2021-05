25.05.2021 h 18:43 commenti

Scuola digitale, la media Convenevole supera le selezioni regionali e ora punta al podio nazionale

Un percorso digitale per scoprire Prato realizzato in pieno lockdown ha portato la 3B a rappresentare la Toscana nelle selezioni che si terranno a Roma. Il preside Fedi: "Un progetto dove i ragazzi hanno appreso divertendosi"

La terza B della scuola media Convenevole rappresenterà la Toscana nelle finali nazionali del concorso La scuola Digitale. Oggi 25 maggio , dopo aver passato le selezioniprovinciali, si è aggiudicata il primo posto a livello regionale con la realizzazione di un itinerario digitale per conoscere e scoprire Prato. “Un lavoro – spiega il dirigente scolastico Marco Fedi - che è nato lo scorso anno in pieno lockdown e quindi ha avuto una doppia valenza: tenere i ragazzi occupati in un'attività motivante e fornirgli anche competenze informatiche”. A coordinare i lavori, finanziati con il Piano per le arti, le insegnanti Lucia Petrà e Emanuela Giovannacci che hanno aiutato i ragazzi a creare e scegliere il percorso, ma anche alimentato lo spirito di gruppo e di collaborazione. “Al di là dell'ottimo risultato finale – spiega Fedi – abbiamo comunque raggiunto l'obiettivo più importante di far apprendere ai ragazzi divertendosi”. L'istituto comprensivo Convenevole, ha da sempre una vocazione al digitale, è stata una delle prime ad attivare la didattica a distanza utilizzando una piattaforma didattica digitale che era stata sperimentata qualche settimana prima della chiusura totale delle scuole. Una scelta che ha prediletto strumenti semplici e versatili, che sono stati utilizzati anche per i ragazzi Bes. Questa mattina, invece, è stato l'ufficio regionale scolastico a complimentarsi con la 3B per il risultato ottenuto. Ora si guarda al podio nazionale.

Edizioni locali collegate: Prato

