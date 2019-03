30.03.2019 h 15:02 commenti

Scuola digitale inclusiva, a Prato al primo posto in Toscana con 180 progetti che portano risorse per 27 milioni

Dalla robotica educativa alla grammatica animata, creatività e buone pratiche: il punto è stato fatto stamani nel corso del quarto seminario promosso da Aid (Associazione Italiana Dislessia)

Le scuole pratesi si confermano tra le più capaci in Toscana nel promuovere progetti di didattica digitale finalizzati all’inclusione. Dati davvero significativi, insieme a tredici progetti ad alta innovazione messi a punto da docenti e studenti, sono stati presentati questa mattina, 30 marzo, nel corso del quarto seminario sulla Scuola digitale inclusiva promosso dalla sezione pratese dell’Aid (Associazione Italiana Dislessia) con il patrocinio del ministero dell’Istruzione, del Comune e della Provincia di Prato e della Asl Toscana centro. Un grazie rivolto a insegnanti e dirigenti è venuto stamani dal sindaco Matteo Biffoni che ha partecipato con le assessore Benedetta Squittieri e Mariagrazia Ciambellotti. Presenti la presidente del consiglio comunale Ilaria Santi e la vicepresidente della Provincia Paola Tassi.

I conti ufficiali sono in via di definizione ma le scuole pratesi – anche in forza della rete locale collegata alle istituzioni e alle associazioni – hanno avuto la capacità di elaborare ben 180 progetti, attirando circa 27 milioni di risorse del Programma Operativo nazionale (Pon) 2014-2020 del ministero dell’Istruzione che viene finanziato con Fondi Europei. “In Toscana le risorse complessive ammontano a circa 65 milioni, ne restano da spendere 16 – ha precisato Pierpaolo Infante, referente per l’inclusione digitale dell’Ufficio scolastico regionale – a Prato in questa fase sono in via di realizzazione 49 progetti finanziati con 1 milione e mezzo di euro”.

La robotica educativa e l’alta velocità con una gara sulla pista in scala dell’autodromo di Monza, le parti del discorso animate con Scratch e grammatica, lo storytelling digitale per viaggiare in lingua inglese, la scuola virtuale ricostruita su Minecraft e infine l’archeo industria con il percorso museale open air dal Cavalciotto di Santa Lucia fino alla Gualchiera di Coiano corredato di cartellonistica didattica. È un fiume in piena la creatività delle 10 scuole, istituti comprensivi e medie superiori della provincia – Malaparte, Pier Cironi, Iva Pacetti, Comprensivo Nord, Marco Polo, Mazzoni, Primo Levi, Gramsci-Keynes, Dagomari e Copernico – che quest’anno hanno lavorato sulle 8 competenze chiave della cittadinanza.