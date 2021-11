04.11.2021 h 13:37 commenti

Scuola dell'infanzia Meucci, firmata una petizione contro il trasferimento al nuovo polo Meoni

Ottantaquattro genitori chiedono al dirigente scolastico di non interrompere il progetto di continuità scolastica, perplessi anche sulla scelta di costruire un nuovo edificio a Villa Fiorita. Intanto i lavori per la nuova struttura sono quasi terminati

Ottantaquattro genitori della scuola dell'infanzia Meucci hanno firmato una petizione contro il trasferimento dei bambini al polo dell' infanzia Meoni di villa Fiorita dove saranno trasferite le tre classi di via Marradi insieme a quelle degli Abatoni ( leggi

Il documento è stato consegnato a Riccardo Fattori dirigente scolastico dell'Ic Prato Nord e per conoscenza all'amministrazione comunale. "La scelta di trasferire le classi in un altro edificio - spiega David Balletta promotore della petizione - interrompe il progetto di continuità che da anni è presente tra le scuola dell' infanzia e la primaria, inoltre la nuova struttura resta fuori mano rispetto alla scuola media e primaria. Molti genitori hanno figli che frequentano istituti diversi ma che ora sono raggiungibili in pochi minuti". La data della consegna dell'edificio non è ancora stata stabilita, ma presto il cantiere verrà chiuso e la struttura consegnata e a questo proposito i genitori chiedono che il trasferimento avvenga a settembre e non ad anno scolastico iniziato. "Se pur agibile come edificio - si legge nel testo della petizione - non sarà pienamente funzionanti, ad esempio: il giardino non sarà (per essere generosi) in condizioni ottimali sebbene, specie in tempi pandemici, l'invito a svolgere attività all’aria aperta sia fortemente consigliato per la salute dei bambini, la biblioteca sarà presente in forma molto ridotta rispetto a quella dell' attuale Libruga, progetto in cui i genitori (a quindici anni dalla sua attivazione) hanno investito tempo e risorse".

I firmatari si lamentano anche dell'avvio dei lavori per la ristrutturazione dei due bagni "E' iniziato il cantiere - spiega Belletta - da oggi 70 bambini avranno a disposizione un solo servizio igienico e un lavabo. Quindi, anche nel non auspicato caso di trasferimento dell'infanzia presso il polo gli alunni si ritroverebbero per circa due mesi oltre che nel bel mezzo di un cantiere con rumori e polveri e anche a stretto contatto tra di loro al di fuori di qualunque genere di bolla cautelativamente predisposta per il contrasto del COVID-19".

Cantiere che, però, viene smentito dall'assessore alla pubblica istruzione Ilaria Santi: "I lavori non sono iniziati, partiranno durante le vacanze di Natale se il preside deciderà il trasferimento degli alunni, altrimenti a giugno. Ricordo anche ai genitori che a settembre è stata fatta una riunione con i rappresentanti di istituto per presentare il nuovo polo. In quell' occasione si era anche iniziato un sondaggio per capire se bisogna iniziare a progettare un servizio di scuola bus".