Scuola dell'infanzia di Ponzano, a marzo la consegna del primo edificio in città di bioedilizia

Realizzato completamente in legno con una tecnica innovativa. Dal prossimo anno scolastico accoglierà 180 bambini che occuperanno le sei aule collegate con il giardino. La materna di Borgovalsugana sarà chiusa

Una struttura in legno, con sei aule ciascuna collegata con il giardino, spazi per i giochi in classe e per le attività comuni; a marzo sarà pronta la scuola dell’infanzia di via Ponzano che ospiterà a partire dal prossimo anno scolastico, 180 bambini provenienti da Mezzana e dalla zona della Sacra Famiglia. La materna di viale Borgovalsugana intitolata a Maurizia Tradì verrà chiusa.

Un’ edificio che ha anche il primato di essere il primo in città realizzato con i criteri di bioedilzia. “Un progetto importante – ha sottolineato il sindaco Matteo Biffoni – realizzato con nuove tecnologie, abbiamo previsto anche uno spazio giochi destinato al quartiere”. L’intervento ha un costo di è di 2 milioni e 800 mila euro realizzato con risorse proprie dell’amministrazione. “L’edilizia scolastica – ha sottolineato Valerio Barberis assessore all’urbanistica – è il luogo migliore dove sperimentare giocando fra la funzione e le necessità degli utenti. Qui abbiamo realizzato connessioni fra gli spazi, doppi volumi e orti scolastici”.

L’ingresso principale è su viale Montegrappa, quello secondario su viale della Repubblica, oltre al parcheggio interno è previsto anche un giardino di 2.800 metri quadrati, mentre l’edificio si estende su oltre 1600 metri quadrati. L’edificio è stato realizzato in legno con una “tipologia costruttiva a telaio” che garantisce un risparmio energetico e ottime prestazioni per l’isolamento acustico e termico. Il riscaldamento degli ambienti avverrà con pannelli radianti a pavimento ed è prevista una cisterna di raccolta dell’acqua per l’irrigazione dei giardini.







