Scuola Contini Bonacossi, accordo tra Asl e Comune di Carmignano dopo un lungo braccio di ferro

Dopo una giungla di usi diversi e di passaggi di proprietà dettati da varie disposizioni normative, i due enti vantavano crediti l'uno verso l'altro.

Accordo fatto tra il Comune di Carmignano e l’Asl Toscana Centro sull’immobile di via Baccheretana a Seano che ospita la scuola dell’infanzia Vittoria Contini Bonacossi. Si tratta di una vicenda complessa che affonda le sue radici nei decenni passati e che tra varie traversie è arrivata a risolversi solo oggi. Con l’intesa siglata ieri, 9 ottobre, il Comune pagherà all’asl 153mila euro e avrà titolo per restare in quell’edificio per i prossimi 12 anni. Dovrà pagare anche un canone ricognitori di 180 euro l’anno grazie a una delibera regionale sugli immobili di proprietà dell’Asl in uso pubblico. In più avrà l’obbligo della manutenzione ordinaria e di migliorare l’efficienza energetica con un intervento di 70mila euro. Le posizioni di partenza quando i due enti si sono messi a sedere, erano molto diverse. A causa di continui cambi di normativa e di una giungla di mancati accordi o rinvii, entrambe le parti vantavano crediti l’una verso l’altra. L’Asl infatti, era in arretrato di affitto e chiedeva 2 milioni di euro, il Comune ha messo sul piatto investimenti per oltre 600mila euro effettuati in questi anni.“E’ un buon accordo, frutto della collaborazione dei due enti. - ha affermato Federico Migaldi, vicesindaco - L’amministrazione comunale ha sempre cercato di riavere quell’immobile perché fa parte della sua storia. Fu donato alla comunità infatti, dalla famiglia Contini Bonacossi. E poi lì ci sono i nostri bambini. La legge però, ha cambiato le carte in tavola”.Utilizzata come scuola elementare fino agli anni ’70, quando è stata aperta l’attuale Quinto Martini, la struttura di via Baccheretana è rimasta vuota e condannata al degrado. Fino a quando l’allora sindaco Antonio Cirri dette all’Asl 4 la disponibilità dell’immobile per farci una rsa con adeguamento dell’edificio a carico dell’azienda sanitaria. Poco dopo arrivò il decreto regionale sulle strutture socio sanitarie di proprietà comunali da passare all’Asl. Terminata l’esperienza della rsa, l’edificio è rimasto nuovamente vuoto fino al duemila quando è arrivata la scuola materna. Il rapporto con l’Asl però non è stato definito come avrebbe dovuto e fatta eccezione per un iniziale comodato gratuito di 3 anni, il Comune non aveva titolo per stare in quell’edificio e dunque per pagare le salate fatture che arrivavano dall’Asl per l’uso di fatto dell’edificio.Con la firma di ieri, frutto di un confronto iniziato nella precedente legislatura, la giunta Prestanti mette la parola fine alla vicenda e inizia un nuovo capitolo del libro sulla storia di questo immobile, bella e allo stesso tempo complessa.