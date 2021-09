01.09.2021 h 13:14 commenti

Scuola, colpo di scena a Vernio: preside trasferita senza informare nessuno. Rischio caos

Le insegnanti dell'istituto Pertini lo hanno appreso durante il primo collegio dei docenti del nuovo anno scolastico. La rabbia dei sindaci di Vernio e Cantagallo: "Siamo trattati come cittadini di serie B"

Clamoroso colpo di scena all'istituto comprensivo Pertini di Vernio, che accoglie circa 400 studenti suddivisi sui sei plessi nel territorio comunale di Vernio e Cantagallo. Stamani, 1 settembre, giorno dedicato all'inizio ufficiale del nuovo anno scolastico con la convocazione del collegio dei docenti, è arrivata la comunicazione del trasferimento della dirigente Annarita Fasulo, senza al momento indicazione di un sostituto.

Nessuno era stato informato: né gli insegnanti, che lo hanno appreso mentre stavano facendo il collegio né le amministrazioni comunali di Vernio e Cantagallo, con i sindaci Giovanni Morganti e Guglielmo Bongiorno che annunciano battaglia e hanno già attivato i rispettivi assessori alla Pubblica Istruzione. "E' una cosa inaccettabile - dicono i due sindaci -. Siamo stanchi di essere considerati come cittadini di serie B dalle istituzioni. Era già successa una cosa analoga a febbraio, quando dalla sera alla mattina il reggente Daniele Santagati fu sostituito proprio da Annarita Fasulo. Ma questa volta, se possibile, la situazione è anche peggiore, visto che si rischia di far partire zoppo l'anno scolastico, con le conseguenze che è facile immaginare".

Tra l'altro per il Pertini questo sarà un anno particolare: i lavori di adeguamento sismico all'edificio della scuola media, hanno comportato tutta una serie di traslochi di studenti tra i vari edifici e ora, pensare di doverlo fare in una situazione del genere, rende tutto più complesso.

Letteralmente sotto shock anche i docenti della scuola, che stamani hanno ricevuto la notizia come un fulmine a ciel sereno. "La direttrice - dicono - aveva delegato una collega già da ieri, dicendo che non stava bene. Poi, stamani, quando già eravamo riuniti, ha chiamato al telefono per dirci che era stata trasferita. Al momento, dal Provveditorato nessuno si è degnato di farci sapere cosa succederà".

"Da quando sono sindaco - aggiunge Morganti - sono già cambiati sette reggenti alla scuola. Per noi amministratori è impossibile programmare e dare vita a progetti in un settore fondamentale come quello dell'istruzione. E' una situazione che deve finire, non può essere lo Stato a metterci i bastoni tra le ruote".

"Come Comuni - incalza Bongiorno - stiamo investendo tantissimo sulle scuole, proprio perché è un servizio essenziale per zone marginali come le nostre. Ci sentiamo però abbandonati e cose come questa non fanno che confermare questo sentimento".

Tra l'altro al Pertini è da tempo vacante anche il ruolo di responsabile della segreteria visto che quello nominato non si è mai presentato. Adesso manca anche il preside e il rischio caos è più che un'ipotesi.