Scuola: banchi e attrezzature ci sono in tutte le superiori, gli insegnanti no

Oggi l'ultima consegna degli arredi scolastici richiesti dalla Provincia, che serviranno soprattutto per le nuove aule ricavate negli edifici. Puggelli: "Abbiamo allestito le aule ma purtroppo ancora troppe cattedre non sono state assegnate". In tante scuole orari ancora provvisori

Manca pochissimo alla prima campanella nelle scuole pratesi, con una situazione paradossale: nelle superiori ci sono i banchi e tutta l'attrezzatura anche per le nuove aule, ma quelli che mancano, in troppi casi, sono i professori. Con il risultato che in quasi tutti gli istituti si partirà con un orario ridotto e provvisorio.

“Purtroppo – ha spiegato Puggelli – se siamo riusciti ad allestire tutte le aule e le scuole, non si può dire altrettanto per l'assegnazione delle cattedre. Un procedimento troppo lungo che rischia di compromettere l'inizio dell'anno scolastico: in molte scuole non è ancora stato fatto l'orario definitivo proprio perché l'organico è completo e quindi si inizia in modo parziale, soltanto con le ore dove c'è la certezza di avere l'insegnante”.

Un problema, quello degli orari, che grava anche sul trasporto pubblico: Cap ha pubblicato soltanto l'orario delle corse scolastiche per la prossima settimana, in attesa di avere il quadro completo di ingressi e uscite di tutte le scuole superiori.

Intanto però il 14 settembre gli studenti troveranno in classe i banchi monoposto, e non con le rotelle, cattedre e armadietti nuovi. Con oggi, 11 settembre, è stata fatta l'ultima consegna degli arredi scolastici richiesti dalla Provincia per gli istituti superiori: 600 banchi, 700 seggiole, armadi sedie per le cattedre per un totale di 130mila euro di investimenti.

“Arredi – ha spiegato il presidente della Provincia Francesco Puggelli – che serviranno soprattutto per le quaranta nuove aule che abbiamo allestito per l'emergenza sanitaria. In realtà è lo stesso investimento che avevamo fatto lo scorso anno, nell'ottica di rinnovare costantemente le attrezzature. Meno male che ci siamo sempre avvantaggiati, visto che delle forniture di Arcuri non abbiamo nessuna notizia”.

In queste ore si sta allestendo la succursale del Brunelleschi negli ex spazi della Fil, vicino al Museo Planetario, il personale insieme ai docenti sta posizionando i nuovi arredi anche per i laboratori di scultura che richiedono stanze più grandi.



