Scuola, al Buzzi i lavori per i nuovi laboratori con 64 postazioni

L'intervento ha un costo di oltre 100mila euro e rientra nel piano di adeguamento degli istituti scolastici. Il presidente della Provincia: "Affidati sul territorio pratese venticinque cantieri per un costo complessivo di quasi tre milioni. Grande lavoro per arrivare preparati al nuovo anno scolastico"

Sono iniziati i lavori per la realizzazione di nuovi laboratori all’istituto Buzzi. Le aule di informatica poste al piano terra conteranno ben 64 postazioni in totale e saranno dotate delle più moderne attrezzature tecnologiche.

L’intervento di manutenzione straordinaria, per un totale di circa 105mila euro, ha visto la demolizione delle tramezzature esistenti e la rimozione dei vecchi impianti, vetrage, infissi, e pavimenti. Dopo questi lavori si è proceduto alla realizzazione di pareti divisorie in cartongesso, nuovi infissi, nuova pavimentazione, un nuovo impianto elettrico e termico con la posa di nuovi termosifoni.

L’intervento rientra in quelli attualmente in corso per l’adeguamento delle scuole in vista dell’anno scolastico, interventi per i quali l’amministrazione provinciale ha affidato ben 25 cantieri per un totale di 2 milioni 800mila euro.

“Mancano 20 giorni al suono della campanella – dichiara il presidente della Provincia - e i nostri uffici sono nel pieno dell’attività per garantire un rientro a scuola che assicuri il rispetto delle norme anticontagio. Non solo, quest’anno, grazie all’intenso lavoro avviato in collaborazione con tutte le scuole già da mesi prima dello scoppio della pandemia, possiamo garantire alla popolazione scolastica pratese ben 40 aule in più rispetto all’anno scorso. Un risultato a cui siamo arrivati dopo mesi di lavoro che aveva come obiettivo quello di rispondere alla carenza di spazi, e che ci ha permesso di non farci trovare impreparati di fronte all’emergenza sanitaria.”

Le aule saranno ovviamente dotate di attrezzature all’avanguardia, oltre alle postazioni pc, ci saranno anche scanner, stampanti, fotocopiatrici e Lim (lavagna interattiva multimediale), fibra, impianto di illuminazione a luci regolabili e copertura Wi-Fi per la rete dell’istituto.



