20.08.2020

Scuola, a settembre lezioni in presenza per i corsi di recupero. E' il primo test in attesa del 14 settembre

Piccoli gruppi di studenti potranno tornare in aula, è la prova generale per l'inizio dell'anno scolastico. Al via i test sierologici per docenti e personale Ata, studenti in classe con le mascherine

Prove tecniche per il rientro a scuola, dai primi di settembre gli alunni delle superiori che hanno l’obbligo di frequentare i corsi di recupero, dopo mesi potranno tornare in classe. Di fatto un primo test per valutare la macchina organizzativa che in questi giorni i dirigenti scolastici stanno mettendo a punto.

I corsi, proprio perché si rivolgono a piccoli gruppi, si terranno in aula sarà mantenuto il distanziamento sociale e a tutti gli studenti verrà misurata la temperatura prima dell’inizio delle lezioni. Alcune scuole, invece hanno optato per l’auto certificazione. In linea generale i ragazzi avranno percorsi dedicati per entrare nelle proprie aule, evitando così di formare assembramenti. Nelle varie home page degli istituti scolastici sono stati pubblicati i calendari delle lezioni e le aule dove si terranno, in modo da sveltire le procedure degli ingressi. Al liceo Livi /Brunnelleschi è anche stata pubblicata una circolare con le modalità d’accesso per il 14 settembre, data dell’inizio dell’anno scolastico che per alcune materie prevede ancora la didattica a distanza. Nelle indicazioni si specifica che non sarà più possibile accedere ai bagni durante la ricreazione visto che i ragazzi dovranno restare seduti. Questo significa anche che le merende saranno portate da casa, con un’ulteriore danno economico per i gestori dei bar interni alle scuole. Sulla pagina del liceo Cicognini /Rodari è stato pubblicato, invece, il calendario per gli esami integrativi sia per quello musicale, che prevedono anche la prova pratica di uno strumento, sia per quello si scienze umane, ma nella circolare si evidenzia che “Questo istituto, pur garantendo il diritto a sostenere gli esami integrativi, comunica che l’esito positivo degli stessi non assicura automaticamente l’iscrizione a questo Liceo, poiché le norme di igiene, sicurezza e distanziamento sociale impongono limitazioni al numero degli alunni nelle classi “.

Per gli studenti del Copernico, per ora, è stata fissata solo la data degli esami scritti per conseguimento del Diploma tedesco DSD che si svolgerà in contemporanea anche in altri paesi europei il 10 settembre “Gli esami- si legge nella nota- avranno luogo in più locali dell’istituto in modalità conforme alle norme di distanziamento, di sicurezza e di igiene dei locali. “

Al Marconi invece è stato pubblicato l’orario dei corsi con la suddivisione per aule, in media ospitano 20 alunni, un numero che si avvicina a quello delle composizioni delle classi durante l’anno.

Al Dagomari i ragazzi dovranno compilare e inviare un modulo per l’adesione al corso, questo permetterà di organizzare meglio le attività.

Nessuna indicazione, per ora, sulle pagine del Gramsci Keynes, del Datini , dell’Istituto Buzzi del Liceo San Niccolò .

Intanto a partire da oggi e fino al 5 settembre è possibile prenotare lo screening sierologico per il personale docente dei nidi, delle scuole dell’infanzia, delle primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e private e negli Istituti di istruzione e formazione professionali.

Intanto il Comitato Tecnic Scientifico nella riunione di ieri 19 agosto, ha deciso l'obbligo del mantenimento della mascherina in aula a partire dalle scuole dell' obbligo e la realizzazione di percorsi differenziati per evitare assembramenti. I banchi monoposto saranno consegnati a partire dall' 8 settembre, mentre sul sito del Miur è stato pubblicato l'avviso pubblicoper accedere ai 70 milioni di euro destinati agli enti eocali dal decreto Agosto per l’affitto di spazi e per l’acquisto, il noleggio o il leasing di strutture temporanee da utilizzare per le attività didattiche, per garantire il distanziamento.

Edizioni locali collegate: Prato Montemurlo

