09.10.2018 h 09:04 commenti

Scrutatori e presidenti di seggio elettorale, domande di iscrizione online

Le iscrizioni entro il 31 ottobre per i presidenti e il 30 novembre per i presidenti sul sito del Comune di Prato

Le domande di iscrizione all'Albo degli scrutatori e all'Albo dei presidenti di seggio elettorale possono essere presentate online. Per questi ultimi la scadenza è il 31 ottobre, mentre per gli scrutatori c'è tempo fino al 30 novembre. Basterà cliccare sulla pagina dell'autenticazione dei servizi interattivi del Comune di Prato e compilare i campi obbligatori con i propri dati. Per poter svolgere il ruolo di scrutatore di seggio durante le elezioni occorre aver assolto l' obbligo scolastico e fare domanda di iscrizione all'albo. Per poter partecipare come presidente di seggio occorre invece avere conseguito almeno il diploma di scuola superiore e fare domanda di iscrizione. Qualora le domanda vengano accolte, il nominativo verrà inserito nell'albo di riferimento e potrà essere estratto, in caso di tornate elettorali, a partire dall'anno successivo a quello della domanda. Per cancellarsi invece occorre inviare il modulo presente nella 'sezione modulistica' entro il 31 dicembre.









Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus