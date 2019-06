09.06.2019 h 18:02 commenti

Scritte contro Matteo Biffoni all'interno di una cabina elettorale, interviene la Digos

E' successo nella sezione 72 alle Pier Cironi. La polizia sta indagando per risalire all'autore del gesto, che sembra essere una goliardata

Alcune scritte offensive nei confronti di Matteo Biffoni sono state trovate all'interno di una cabina elettorale nella sezione 72, ospitata dalle scuole Pier Cironi di viale della Repubblica. La scoperta è stata fatta nella tarda mattinata di oggi, 9 giugno, e immediatamente è stato segnalato il fatto alla Questura. Sono intervenuti i poliziotti della Digos, per fare gli accertamenti del caso. Al momento l'autore resta ignoti. Secondo quanto trapelato sembra trattarsi più di una goliardata o del gesto di uno sconsiderato, senza particolari complicazioni. La Digos sta comunque indagando per risalire all'autore delle scritte. Per il resto le operazioni di voto si stanno svolgendo in modo regolare in tutte le sezioni pratesi. Si può votare fino alle 23 di stasera.

