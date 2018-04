04.04.2018 h 11:27 commenti

Scritta neofascista sui muri del palazzo che ospita lo studio legale di Biffoni e soci

Informata la Digos che sta indagando. E' il secondo episodio in un mese. Il sindaco: "Sono tranquillo, ma toni inaccettabili"

Ieri mattina, 3 aprile, una scritta dai toni ingiuriosi e di matrice neofascista è stata trovata presso lo studio legale del sindaco Biffoni e soci, dove si trovano anche altri studi professionali. Sconosciuti hanno deturpato l'ingresso del condominio dove si trova lo studio con la scritta "Matteo Buffone vergognati. Viva dux". Immediatamente è stata informata la Digos per i rilievi del caso. Una scritta analoga era stata fatta circa un mese fa, sempre all'ingresso degli uffici.

"Sono sereno, ma penso che questi toni siano inaccettabili soprattutto quando oltre alle offese si aggiungono dichiarazioni di matrice neofascista - ha sottolineato il sindaco Biffoni -. Sono abituato ad accettare le critiche e in questi anni non mi sono mai sottratto al confronto con nessuno. Qui però si tratta di altro, di minacce nella proprietà privata di un condominio dove lavorano i miei soci, aggravate da toni inquietanti e inaccettabili".

LE REAZIONI I segretari di Cgil Cisl Uil di Prato esprimono solidarietà al sindaco Matteo Biffoni. "Un gesto inaccettabile contro la nostra storia - si legge nella nota congiunta firmata da Alessandro Fabbrizzi, Rossella Bugiani e Rodolfo Zanieri -, contro la storia delle nostre comunità e contro i principi fondamentali della nostra costituzione. Atti di questo genere sono gravissimi e non devono fare abbassare la guardia di fronte a manifestazioni di rigurgiti neofascisti che stanno sempre più frequentemente riaffiorando in Italia e in Europa. Condanniamo fermamente questo gesto che non fermerà l’impegno del sindaco e di tutti noi nel portare avanti le battaglie a difesa della democrazia".

"E’ inaccettabile - aggiunge la segreteria della Fp Cgil - che a Prato, città Medaglia d’Argento per la Resistenza, siano presenti associazioni di stampo neofascista e che queste operino impunemente, invitiamo tutte le istituzioni democratiche ad attivarsi per respingere ogni rigurgito fasciata. Ad ottobre dello scorso anno anche la Cgil di Prato è stata presa di mira con striscioni di stampo xenofobo, rinnoviamo l’appello a tutta la città a non sottovalutare questi episodi e condannare senza se e senza ma, tutto quello che trascende il confronto democratico".

“Un gesto inquietante e vigliacco - così il segretario del Pd Prato Gabriele Bosi definisce la scritta di stampo neofascista, comparsa sul muro dello studio legale di cui il sindaco Matteo Biffoni fa parte -. Un gesto che però non ci intimidisce, ma che ci spinge ancor di più a sostenere una battaglia ferma e decisa per una società dove non vi sia spazio per azioni neofasciste e per intimidazioni del genere. Al sindaco Biffoni, vittima di questo gesto inqualificabile, e ai soci dello studio, va tutta la solidarietà del Partito Democratico”.

"Attaccare un sindaco - commenta l'assessore alla presidenza della Toscana Vittorio Bugli - significa attaccare una persona, ma anche la città e la comunità che egli rappresenta, tanto più se l'attacco avviene in un luogo di lavoro. La comunità di Prato non ha mai fatto mancare il proprio contributo alla vita democratica della Toscana. Prato e la Toscana non possono accettare episodi simili".

"La comparsa di scritte neofasciste sul muro che ospita lo studio legale di Matteo Biffoni è un segnale brutto e pericoloso. Confesercenti Prato lo stigmatizza con sdegno, condannandolo e manifestando forte e ferma vicinanza al sindaco - si legge in una nota dell'associazione -. Grave che nella nostra città, da sempre simbolo di accoglienza e tolleranza, trovino terreno fertile simili velenosi germogli. Una pianta da estirpare subito quindi, con la mano ferma che siamo certi le forze dell’ordine non mancheranno di avere. Perché grave e sbagliato, a nostro avviso, sarebbe prendere alla leggera certi segnali, che alle nostre orecchie suonano invece come un grido d’allarme".