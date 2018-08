21.08.2018 h 12:35 commenti

Scritta minatoria contro il sindaco Matteo Biffoni, la procura apre un'inchiesta. Al vaglio le immagini delle telecamere

"Biffoni stai molto attento" la scritta lasciata sulla facciata del Palazzo comunale. La Digos ha consegnato un'informativa al procurare Nicolosi. Acquisite le immagini delle telecamere installate all'esterno del Comune e sentite alcune persone

La procura ha aperto un'inchiesta sulla scritta minatoria indirizzata al sindaco - “Biffoni stai molto attento” - comparsa sulla facciata del Palazzo comunale accanto all'ingresso del locale che ospita l'albo pretorio. La scoperta è stata fatta ieri, lunedì 20 agosto. Oggi la Digos ha consegnato un'informativa al procuratore Giuseppe Nicolosi che ha aperto un'inchiesta e ordinato le prime indagini. Già al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere installate all'esterno del palazzo che potrebbero aver ripreso l'autore o gli autori del gesto. Si tratta di passare in rassegna le molte ore di registrazione e verificare ogni presenza nella piazza e nei pressi del Comune. Intanto la polizia sta sentendo anche alcuni testimoni per collocare con più precisione lo spazio di tempo nel quale la scritta è stata tracciata. Biffoni era stato già fatto bersaglio di scritte ingiuriose: ad aprile la frase “Matteo Buffone vergognati w dux” accanto al portone del palazzo in via Pisano nel quale c'è lo studio legale che il sindaco divide con alcuni soci. La Digos si attivò immediatamente anche perché quell'episodio seguiva di poche settimane un altro simile, sempre contro Biffoni. Al momento non ci sono novità e nemmeno piste particolari da seguire. Se si tratti di goliardia, di scherzo di cattivo gusto, del gesto di qualche cittadino insoddisfatto e in vena di polemica o di una minaccia vera e propria è presto per dirlo. L'inchiesta è all'inizio.



