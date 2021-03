10.03.2021 h 12:52 commenti

Screening anticovid a Cantagallo: in 400 in fila in auto per effettuare il tampone

Il progetto regionale "Territori sicuri" ha fatto tappa in Val di Bisenzio. Partecipazione inferiore alle attese: era previsto di eseguire almeno un migliaio di test. I risultati dovrebbero arrivare domani





Con poco più di 3mila abitanti, Cantagallo è infatti il Comune più piccolo della provincia di Prato ma presenta un'incidenza molto elevata di casi Covid. Da qui l'esigenza di intervenire prontamente. "I numeri che abbiamo attualmente ci fanno superare la soglia di attenzione - spiega Guglielmo Bongiorno, sindaco di Cantagallo - e quindi con l'Asl e la Regione Toscana abbiamo pensato di fare questo screening di massa. Ci aiuterà a capire se e come sta circolando il virus sul nostro territorio oppure se i casi che abbiamo sono persone che si sono contagiate fuori dai nostri confini. Mi aspettavo più partecipazione ma è anche vero che il tempo a disposizione per comunicare e organizzare è stato poco".

L'adesione è stata sotto le aspettative con circa 400 prenotati a fronte di 980 tamponi disponibili, ma lo screening di massa gratuito del progetto regionale "Territori sicuri" che si svolto oggi, 10 marzo, a Cantagallo nella frazione di Usella, è comunque importante per individuare nuovi contagi Covid e bloccare sul nascere eventuali focolai.Con poco più di 3mila abitanti, Cantagallo è infatti il Comune più piccolo della provincia di Prato ma presenta un'incidenza molto elevata di casi Covid. Da qui l'esigenza di intervenire prontamente. "I numeri che abbiamo attualmente ci fanno superare la soglia di attenzione - spiega Guglielmo Bongiorno, sindaco di Cantagallo - e quindi con l'Asl e la Regione Toscana abbiamo pensato di fare questo screening di massa. Ci aiuterà a capire se e come sta circolando il virus sul nostro territorio oppure se i casi che abbiamo sono persone che si sono contagiate fuori dai nostri confini. Mi aspettavo più partecipazione ma è anche vero che il tempo a disposizione per comunicare e organizzare è stato poco".

E così stamani già prima delle 9, orario d'inizio dello screening, in tanti si sono messi in fila a bordo della propria auto per effettuare l'accettazione e il tampone con l'aiuto del personale volontario della Croce rossa e della Misericordia. I risultati dovrebbero arrivare domani, giorno in cui sarà chiaro anche se e quando la Provincia di Prato diventerà zona rossa. Stasera infatti, è prevista una riunione tra i sette sindaci del pratese per fare il punto e valutare il da farsi. "Qualunque sia la decisione - sottolinea Bongiorno - ci siamo impegnati a comunicarla per tempo in modo da permettere alle famiglie di organizzarsi".

(e.b.)