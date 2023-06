28.06.2023 h 12:33 commenti

Scossa di terremoto tra Firenze e Siena, avvertita anche in provincia di Prato

La terra ha tremato alle 12.19. L'epicentro localizzato nella zona di Poggibonsi mentre una prima stima della magnitudo è di 3.7

E' stata avvertita anche a Prato la scossa di terremoto delle 12.19 di oggi, 28 giugno, con epicentro tra Firenze e Siena, in particolare nella zona di Poggibonsi, a 4 km dal centro abitato. La profondità del sisma è di 10 km. Secondo le prime rilevazioni si tratterebbe di una scossa di magnitudo stimata 3.7. La scossa è stata avvertita distintamente in buona parte della provincia di Siena che già a febbraio scorso era stata interessata da uno sciame sismico durato qualche giorno. Per precauzione sono stati chiusi i musei comunali ed evacuata la Torre del Mangia, monumento simbolo della città del Palio.

Nella Valdelsa la gente si è riversata in strada per paura di scosse più forti. La Protezione civile si è subito attivata anche se non si segnalano danni.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus