10.04.2020 h 13:17 commenti

Scorta speciale stamani per una famiglia di paperelle: gli agenti fanno attraversare viale Galilei in sicurezza

La pattuglia era impegnata nei controlli nella zona di via Gherardi quando ha notato gli anatroccoli che volevano tornare verso il Bisenzio

Scorta speciale stamani, 10 aprile, per una famiglia di paperelle: gli agenti della polizia municipale si trovavano in via Gherardi nei pressi del supermercato per verificare la presenza di assembramenti e quando hanno scorto una famigliola di papere che percorrevano la via per rientrare velocemente sul Lungobisenzio. Gli agenti hanno "scortato" la famiglia piumata, mamma e tanti anatroccoli al seguito, nell'attraversamento del viale Galilei, fermando lo scarso traffico fino a che sono giunti - sani e salvi - sull'argine del Bisenzio.

In questi giorni di poco traffico e con le persone che restano in casa, sono sempre più numerosi i casi di animali selvatici che fanno "escursioni" in mezzo alle case.