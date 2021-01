17.01.2021 h 13:33 commenti

Scorribande notturne e degrado nella nuova piazza della Libertà, la protesta dei cittadini

Cartacce, mozziconi, bottiglie, cocci di vetro, scritte sui muri, cestini dei rifiuti rotti. Un residente: “Stanotte pallonate contro l’ingresso della sala Banti. L’amministrazione intervenga”

Scorribande notturne in piazza della Libertà a Montemurlo, rinnovata e inaugurata durante le ultime feste di Natale dall’amministrazione comunale, primo tassello del futuro nuovo centro. A denunciarlo sono alcuni cittadini che chiedono al Comune di intervenire per mettere fine agli atti di vandalismo: cestini dei rifiuti rotti, scritte sui muri, bottiglie, cartacce e mozziconi di sigaretta lasciati ovunque.“La notte scorsa - la denuncia di un residente nella zona - abbiamo dovuto sopportare il rumore delle pallonate tirate a ripetizione all’ingresso della Sala Banti. Dispiace molto l’assenza di intervento in difesa del bene pubblico. Possibile che nessuno si sia accorto dello stato in cui versa la piazza”?