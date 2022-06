08.06.2022 h 19:16 commenti

Scoprire le bellezze di Prato navigando di sera lungo il Bisenzio

Dalla prossima settimana e fino al 3 agosto, ogni mercoledì due turni di escursioni con la guida sul gommone nel tratto di fiume compreso tra la Passerella e il ponte XX Settembre

Dopo una pausa forzata, dovuta alla pandemia, tornano le visite guidate in gommone sul Bisenzio, per ammirare la città da una prospettiva insolita. La quarta edizione di "Prato vista dal fiume" sarà tutta in orario serale, quando i rumori della città si placano e l’atmosfera lungo il fiume si fa davvero magica: l'appuntamento è ogni mercoledì di giugno (a partire dal 15) e di luglio, con ultima escursione il 3 agosto. Ogni giorno sono previsti due turni di visita, il primo in partenza alle 19, il secondo alle 20.30.

L'iniziativa - realizzata da PratoCultura e Aican, promossa da ArteMìa e patrocinata dal Comune di Prato e Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno - offre la possibilità di vivere un'esperienza unica: godere di uno "scampolo" di città in modo dinamico e consapevole, ma anche divertente e insolito. Con l’aiuto di un esperto Aican (Associazione Italiana Canoa Canadese) sarà possibile percorrere, in gommone, il tratto fluviale tra il ponte alla Passerella e il ponte XX Settembre, e, nel contempo, ammirare le bellezze storico-artistiche che si affacciano sul fiume e ascoltarne la loro storia.

I posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria; è richiesto inoltre un abbigliamento adeguato e, per questioni di sicurezza, la visita è soggetta ad alcune limitazioni di peso, età e condizioni di salute che verranno indicate al momento della prenotazione. È possibile partecipare alla visita dai 6 anni in su ma accompagnati e sotto la tutela dei familiari.

La prenotazione deve essere fatta tramite l’Associazione ArteMìa a questi recapiti: info@artemiaprato.it - 340 51 01 749 (numero attivo dal lunedì al giovedì in orario 9-18).