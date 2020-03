07.03.2020 h 15:01 commenti

Scoppia la lite per l'affitto e arrivano gli agenti della questura, denunciati proprietaria di casa e inquilino

Un uomo e una donna hanno litigato per l'affitto di casa. Tutti e due sono finiti nei guai dopo l'intervento della Volante

Lite in un appartamento in via Boni tra due nigeriani, una donna di 49 anni con precedenti e un uomo di 34, irregolare sul territorio. La prima, secondo la ricostruzione fatta dalla polizia che è intervenuta sul posto, proprietaria dell'abitazione, avrebbe concesso una stanza in uso al connazionale in cambio di 300 euro al mese. E proprio per il pagamento dell'affitto è scoppiato il litigio. I fatti risalgono alla notte di sabato 7 marzo. I due sono stati identificati: la donna è stata denunciatga per favoreggiamento della permanenza di clandestini sul territorio nazionale e l'uomo per ingresso illegate in Italia.



