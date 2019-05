25.05.2019 h 12:17 commenti

Scoperto piccolo arsenale nascosto in un terreno, intervengono i carabinieri

Ad accorgersi della presenza delle armi è stato il proprietario del terreno che ha dato l'allarme. Indagini in corso per capire se siano state utilizzate per compiere rapine in zona

Quattro fucili da caccia e una pistola giocattolo modificata senza tappo rosso, nascosti in un terreno agricolo a Chiesanuova. E' quanto scoperto dallo stesso proprietario dell'area ieri, 24 maggio. L'uomo ha allertato i carabinieri del Radiomobile impegnati in alcuni controlli in zona che hanno sequestrato tutto l'arsenale. Uno dei fucili risulta rubato in un'abitazione a Prato lo scorso ottobre.

Sono in corso ulteriori approfondimenti dei reparti specializzati dell'Arma a cui sono stati inviati i quattro fucili e la pistola. Non è escluso che siano stati utilizzati per compiere furti o rapine. Probabilmente, erano stati nascosti nel terreno, in attesa di nuovi obiettivi da colpire.

Edizioni locali collegate: Prato

