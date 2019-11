27.11.2019 h 12:03 commenti

Scoperto money transfer specializzato nel trasferire illegalmente i soldi della prostituzione

La guardia di finanza ha denunciato marito e moglie, titolari dell'attività aperta in centro storico. La clientela era rappresentata da trans brasiliani che usavano prestanome per mandare in patria quanto guadagnato sulle strade

Si era specializzato nel trasferire all'estero, in maniera illegale, i soldi guadagnati con la prostituzione dai transessuali brasiliani attivi tra Prato e Firenze. Per questo motivo un money transfer aperto in centro storico è incappato nei controlli antiriciclaggio della guardia di finanza, che ha denunciato i due titolari, una coppia di coniugi. nei loro confronti contestati reati sia ti tipo penale sia di natura amministrativa.

In particolare, dalle indagini delle Fiamme Gialle è emerso che marito e moglie hanno raccolto e trasferito in Sud America consistenti somme di denaro senza ottemperare in modo corretto all’obbligo di identificazione della clientela, eludendo in questo modo i limiti imposti per legge che prevedono - per ogni persona - un importo massimo inferiore a mille euro ogni sette giorni.

I finanzieri hanno provveduto a sentire numerosi clienti del money transfer ispezionato: alcun di essi hanno disconosciuto trasferimenti di denaro registrati a loro nome, altri hanno invece riconosciuto come proprie operazioni fittiziamente intestate a prestanomi (tra i quali figura una persona defunta).

La maggioranza dei clienti, come detto, si guadagnava da vivere prostituendosi. Essendo in Italia con visto turistico e quindi nell’impossibilità di aprire un rapporto bancario, hanno approfittato del pubblico esercizio compiacente per trasferire nel paese di origine il provento della loro attività, il cui importo complessivo ammonta a circa 300mila euro.