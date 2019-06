27.06.2019 h 14:03 commenti

Scoperto e sequestrato affittacamere abusivo, era già stato chiuso tre mesi fa

L'immobile si trova in via Filzi ed è composto da sei camere matrimoniali dove al momento del controllo della polizia erano presenti anche alcuni clandestini.

Nonostante il divieto, un cinese di 55 anni continuava imperterrito la sua attività di affittacamere nell'immobile di via Filzi già sottoposto a provvedimento di chiusura lo scorso marzo perchè trasformato abusivamente in una struttura alberghiera. Il nuovo controllo è stato effettuato ieri pomeriggio, 26 giugno, dalla polizia amministrativa della questura di Prato. L'abitazione è composta da sei camere matrimoniali dove erano presenti alcuni cinesi, tre dei quali irregolari. Per loro è scattata la denuncia per il reato di clandestinità.

Anche stavolta, è stata accertata la realizzazione di stanze nel sottotetto attraverso abusi edilizi.

Il titolare dell'attività è stato denunciato a piede libero sia per aver dato ospitalità a clandestini sia per aver violato le leggi di pubblica sicurezza su comunicazione degli alloggiati, inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni. Le sei camere sono state sequestrate in via amministrativa. Le sanzioni irrogate ammontano a seimila euro.