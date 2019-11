13.11.2019 h 13:41 commenti

Scoperto con una miniserra in casa per piante di marijuana: denunciato

I poliziotti della Squadra mobile sono risaliti all'abitazione di un 46enne: aveva attrezzato una stanza con potenti lampade e ventilatori per coltivare 12 piantine

Aveva allestito una piantagione casalinga di marijuana nella sua abitazione in via Santorre Santarosa ma i poliziotti della Squadra mobile, al termine di un'attività di indagine, l'hanno scoperta. Così un pratese di 46 anni è stato denunciato per coltivazione di sostanza stupefacente. I poliziotti hanno trovato e sequestrato 12 piante alte circa 80 centimetri. Erano tenute in una stanza con potente lampade e ventilatori, per favorire la crescita. Il 46enne ha detto di coltivarle per uso personale, ma non è stato creduto e così è scattata la denuncia.

