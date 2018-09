12.09.2018 h 12:56 commenti

Scoperto catering abusivo allestito nel resede di un palazzo del Soccorso

Il laboratorio preparava pasti che venivano poi distribuiti nelle ditte cinesi. La polizia municipale ha sequestrato tutta l'attrezzatura insieme al locale e alle merci

Un'attività di catering abusiva è stata scoperta e sequestrata questa mattina dagli agenti della polizia municipale intervenuti in via Siena. Il laboratorio abusivo era stato allestitp al piano terra di una civile abitazione affittata a un cittadino cinese di 51 anni.



Gli agenti di piazza Macelli hanno scoperto che nel resede dell’abitazione, situata nel mezzo di altri palazzi che si affacciano su questa, erano stati installati un gazebo ed una casetta in legno, che venivano utilizzati sia come deposito di alimenti sia come cucina, allestita con fornelli a gas e finalizzata alla preparazione, cottura, e successiva fase di trasporto dei cibi appena preparati nelle ditte di connazionali.

A comprovare la consistenza dell’attività è stato rilevato un considerevole quantitativo di derrate alimentari contenute in congelatori, oltre ad accessori finalizzati alla produzione, conservazione ad alla consegna dei pasti preparati: in particolare vaschette in alluminio per il confezionamento dei cibi in asporto, notevoli quantita di olio di semi, e vari prodotti alimentari, fra cui carne e pesce, contenuti in congelatori a pozzo, altri già cotti e pronti per essere trasportati. All’interno del resede sono state individuate e subito rimosse con relativa sanzione, 3 bombole di gas.