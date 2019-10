28.10.2019 h 15:30 commenti

Scoperto allevamento fantasma di "Tibetan Mastiff": il canile abusivo era in una ditta del Macrolotto

L'indagine delle guardie zoofile di Enpa è partito da un accertamento per un cane maltenuto in un circolo culturale. Da lì gli agenti sono risaliti ad una persona che risultava proprietario di ben 22 animali

Un canile completamente abusivo, specializzato nell'allevamento di cani di razza “Tibetan Mastiff” è stato scoperto e sequestrato dal Nucleo provinciale guardie zoofile Enpa, che hanno elevato sanzioni per oltre 5mila euro nei confronti del titolare, un cittadino cinese.



L'indagine è partita da un accertamento in merito alla detenzione di un cane in via dei Confini presso un circolo culturale gestito da cinesi. Si trattava proprio di un “Tibetan Mastiff” tenuto in condizioni al limite della carenza di stabulazione e di igiene.

Dalle indagini fatte per ricostruire la provenienza del cane, è stato accertato che il soggetto era stato ceduto da un altro cinese residente a Prato. A quel punto le guardie zoofile hanno verificato che quest'ultimo aveva iscritti a suo carico circa 22 cani tutti detenuti presso una ditta al Macrolotto. E' così scattato il controllo che ha portato alla scoperta di un vero e proprio commercio abusivo di cani in prevalenza “Tiberian Mastiff”, molto ricercati dai cittadini di etnia cinese come cani da guardia. L'allevamento abusivo era stato oggetto anche di una inchiesta di “Striscia la Notizia” condotta da Edoardo Stoppa.

Dal controllo effettuato nell’azienda gestita dal proprietario dei cani sono emerse tutta una serie di irregolarità amministrative, oltre alla mancanza di qualsiasi autorizzazione, che hanno portato al sequestro dell’intera superficie adibita a canile abusivo. La maggior parte dei cani provenivano da Cina, Russia e Olanda come documentato dai numerosi passaporti in loro possesso. Erano stati regolarmente iscritti nel Registro dell’Anagrafe canina della Regione Toscana ma non era stato però segnalato il passaggio di proprietà. Sono quindi in corso ulteriori indagini per monitorare i movimenti dei cani e delle relative cessioni.