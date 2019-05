01.05.2019 h 10:14 commenti

Scoperto allevamento abusivo di cani in un'azienda tessile del Macrolotto

Le telecamere di Striscia la Notizia tornano a Prato per occuparsi del fenomeno del maltrattamento dei cani da parte di molti imprenditori cinesi

Anche Striscia la notizia si è occupata del fenomeno del maltrattamento dei cani di grossa taglia per fare da guardia alle aziende a conduzione cinese. Nel servizio andato in onda ieri, 30 aprile, però è emersa una circostanza ancora più grave. Nel capannone della zona industriale dove sono entrati Edoardo Stoppa e la sua troupe, è stato scoperto un vero e proprio allevamento abusivo di cani. Qualcuno aveva anche le orecchie tagliate ed erano presenti cuccioli. Immediato l'intervento delle guardie zoofile e della polizia. I cani erano senza microchip e documenti. Inoltre le gabbie erano piuttosto anguste rispetto alla taglia del cane che ospitavano. Il titolare, una volta rintracciato, è stato denunciato per maltrattamenti e per le mutilazioni inflitte ai cani. Indagini sono in corso per ricostruire la loro provenienza.Sono state le guardie zoofile di Earth Italia Prato, con il presidente Cristiano Giannessi, a chiamare "Striscia", dopo avere effettuat numerosi controlli sfociati anche in sequestri, quasi sempre a carico di cittadini e aziende cinesi, per i cani maltrattati.