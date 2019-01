29.01.2019 h 12:24 commenti

Scoperto all'interno di un deposito edile, aggredisce il proprietario con piccone e coltello

E' successo in un magazzino di via Vella: per fortuna il titolare è riuscito, insieme ad un suo collaboratore, a disarmare l'aggressore. E' intervenuta poi la polizia

Ha sorpreso un estraneo all'interno del suo magazzino edile, ma quando con un collaboratore ha cercato di allontanarlo, è stato aggredito dal giovane che brandiva un piccone e un coltello da cucina.

E' successo ieri mattina, 28 gennaio, in via Vella e per fortuna i due uomini sono riusciti a bloccare e disarmare l'aggressore, prima che questi potesse ferirli. Sul posto è poi intervenuta la polizia con una pattuglia delle Volanti. I poliziotti hanno preso in consegna l'uomo e lo hanno identificato come un rumeno di 22 anni. Secondo quanto appreso si era introdotto all'interno del deposito, cercando un posto dove trascorrere la notte. Una volta scoperto, però, ha reagito in maniera aggressiva. Per questo il giovane è stato denunciato per i reati di porto ingiustificato di armi, aggressione aggravata e invasione di edifici.